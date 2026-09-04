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Dünya

Avrupa'nın gözü Türkiye sınırında! AB ülkesi "Model yapacağız" diyerek duyurdu

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Avrupa'nın gözü Türkiye sınırında! AB ülkesi
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Avrupa'nın düzensiz göçle mücadelesinde Türkiye sınırı yeniden gündemde.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdzhiev, parlamentodaki İç Güvenlik ve Kamu Düzeni Komisyonu'nun toplantısında ülkenin sınır güvenliği ve düzensiz göçteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
 

Avrupa'nın gözü Türkiye sınırında! AB ülkesi

İran'daki çatışmaların ardından Bulgaristan üzerinden Batı Avrupa'ya yönelen yasa dışı göçmenlerin sayısında artış yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Demerdzhiev, mevcut verilerin aksine düşüşe işaret ettiğini söyledi.

Demerdzhiev, İran'daki gelişmelerin güvenlik birimlerince yakından takip edildiğini ve muhtemel bir göç hareketliliğine karşı ilave teknik ekipman dahil gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Avrupa'nın gözü Türkiye sınırında! AB ülkesi

TÜRKİYE SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ

Bulgar Bakan açıklamalarında Türkiye sınırına  da ayrı bir yer ayırdı. Demerdzhiev, Bulgaristan-Türkiye sınırından geçen güzergah ile Yunanistan-Türkiye sınır hattını en iyi korunan göç rotaları arasında gösterdi.

 

Avrupa'nın gözü Türkiye sınırında! AB ülkesi

"TÜRKİYE SINIRINI MODEL HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Demerdzhiev, Bulgaristan'ın Türkiye ile olan kara sınırına ilişkin hedefini şöyle açıkladı:

"Hedefimiz, Bulgaristan-Türkiye sınırını bir kara sınırı için model ve referans noktası haline getirmek ve aynı zamanda deniz sınırının da teknik donanıma sahip olmasını sağlayarak bir model olarak hizmet etmesini sağlamaktır."

Bulgar Bakan ayrıca AB'nin dış sınırlarının korunmasında ortak bir asgari standart oluşturulması gerektiğini kaydetti.

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