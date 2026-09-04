Avrupa'nın gözü Türkiye sınırında! AB ülkesi "Model yapacağız" diyerek duyurdu

"TÜRKİYE SINIRINI MODEL HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Demerdzhiev, Bulgaristan'ın Türkiye ile olan kara sınırına ilişkin hedefini şöyle açıkladı:

"Hedefimiz, Bulgaristan-Türkiye sınırını bir kara sınırı için model ve referans noktası haline getirmek ve aynı zamanda deniz sınırının da teknik donanıma sahip olmasını sağlayarak bir model olarak hizmet etmesini sağlamaktır."

Bulgar Bakan ayrıca AB'nin dış sınırlarının korunmasında ortak bir asgari standart oluşturulması gerektiğini kaydetti.