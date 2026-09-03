Yurt dışından alınarak Türkiye’de kayıt yaptırılmadan kullanılan telefonlarda 4 aylık yasal kullanım süresi sona eriyor. Çift SIM veya e-SIM özelliği bulunan cihazlarda kullanım süresi farklılık gösterirken, kayıt yaptırmayanları yeni yılda da bazı detaylar bekliyor.

Türkiye’de kayıt altına alınmadan kullanılan yurt dışı menşeli telefonlarla ilgili 4 aylık yasal kullanım süresi sona erdi. Bu sürenin dolmasının ardından kayıt işlemi yapılmayan cihazların iletişime kapatılması bekleniyor. Türkiye’de telefon fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bazı kullanıcılar cihazlarını yurt dışından satın almayı tercih ediyor. Yurt dışında daha uygun fiyatlarla satılan telefonlar, bazı ülkelerde uygulanan vergi avantajları ve Tax Free kapsamında KDV iadesi gibi nedenlerle Türkiye’ye kıyasla daha cazip hale gelebiliyor.

Yurt dışından telefon alanlar dikkat! Süre doluyor, birkaç gün kaldı...

4 AYLIK KULLANIM SÜRESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Yurt dışından getirilen telefonlar, Türkiye’deki GSM operatörlerine ait SIM kartlarla kullanılmaya başlandığında yasal kullanım sürecine giriyor. NTV’nin haberine göre, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalardan biri telefona gönderilen kayıt uyarısı SMS’i. Yurt dışından getirilen ve kayıt yaptırılması gerektiğine ilişkin uyarı mesajı alan cihazlarda, SMS’in geldiği tarihten itibaren 4 aylık kullanım süresinin bulunduğu belirtiliyor. Bu sürenin sonunda cihazın iletişime kapatılmasıyla birlikte farklı SIM seçenekleri devreye girebiliyor.

ÇİFT SIM VE E-SIM İLE SÜRE UZAYABİLİYOR

Çift SIM kart yuvası bulunan ya da bir fiziksel SIM ile e-SIM desteğine sahip telefonlarda kullanım süresi 8 aya kadar çıkabiliyor. İlk 4 aylık dönemde bir fiziksel SIM kart kullanılırken, sonraki 4 aylık dönemde diğer SIM yuvası veya e-SIM üzerinden iletişim sağlanabiliyor. Örneğin telefonu 1 Mayıs’ta kullanmaya başlayan bir kişinin ilk 4 aylık süresi 31 Ağustos’ta sona eriyor. Kullanıcı 1 Eylül itibarıyla e-SIM’e veya diğer SIM kart yuvasına geçtiğinde ikinci 4 aylık kullanım dönemi başlıyor ve bu süre 31 Aralık’ta tamamlanıyor.

Yurt dışından telefon alanlar dikkat! Süre doluyor, birkaç gün kaldı...

16 AYA KADAR KULLANIM İMKÂNI

Takvim yılının değişmesiyle birlikte kullanım süresi hesabı yeniden gündeme geliyor. Verilen örneğe göre, cihaz 1 Mayıs’ta kullanılmaya başlanırsa ilk 4 aylık dönem 31 Ağustos’ta, ikinci 4 aylık dönem ise 31 Aralık’ta sona eriyor. Yeni takvim yılıyla birlikte 1 Ocak-31 Ağustos arasındaki dönemde diğer yılın kullanım süresinden yararlanılabildiği ve bu hesaplama sayesinde cihazın toplamda 16 aya kadar kullanılabildiği belirtiliyor.

KULLANILMAYAN TELEFONLAR YENİDEN SATIŞA ÇIKARILIYOR!

16 aylık kullanım sürecinin ardından kullanıcılar cihazı yurt dışında ikinci el olarak veya Türkiye’de yedek parça amacıyla değerinin altında bir fiyatla satışa çıkarabiliyor. Bir diğer seçenek ise gerekli kayıt ücretinin ödenerek telefonun kayıt altına alınması.

ANDROİD TELEFONLARDA IMEI İŞLEMİ GÜNDEMDE

Kayıt dışı telefonların kullanılabilmesi için piyasada yasa dışı IMEI değiştirme işlemlerinin de yapıldığı belirtiliyor. Bu yöntemde internete bağlanabilen ve iletişime açık bir telefonun IMEI numarası, yurt dışından getirilen başka bir cihaza tanımlanarak kullanım sağlanıyor. Özellikle uygun fiyatlı ikinci el veya hurda Android telefonların IMEI numaralarının, yurt dışından getirilen daha yeni cihazlara işlendiği ifade ediliyor. Bu işlem karşılığında telefoncuların yaklaşık 1.000 ila 2.000 lira arasında ücret talep ettiği belirtiliyor. Ancak iOS işletim sistemine sahip iPhone modellerinde Android cihazlardaki gibi IMEI atma işleminin yapılamadığı aktarılıyor.

YENİ YILDA 5 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ

Yeni takvim yılına geçildiğinde kara listeye alınan bazı telefonların yeniden kullanıma açılmasının 5 günü bulabildiği belirtiliyor. Bu süre içerisinde iletişim ihtiyacının devam etmesi ihtimaline karşı yedek bir telefon bulundurulması öneriliyor.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 258 LİRA

Yurt dışından getirilen telefonları kayıt altına aldırmak isteyenlerin ödemesi gereken ücret de önemli bir maliyet oluşturuyor. 2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücretinin 54 bin 258 lira olarak uygulandığı belirtiliyor.

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