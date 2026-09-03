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Silivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası

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Silivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası

Silivri açıklarında, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Geminin batmasına neden olmakla suçlanan "Alsu" isimli geminin kaptanının uyuduğu, dümende ise tecrübesiz üçüncü kaptan olduğu öne sürüldü. Gemide gözcü olmadığı da iddia edildi. Batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin ise AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının kapalı veya arızalı olduğu, bu nedenle bölgedeki diğer gemiler için "hayalet gemi" modunda seyrettiği ifade edildi.

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Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında önceki gün meydana gelen ve bir geminin batarak 10 mürettebatın kaybolmasıyla sonuçlanan gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı.

DÜMENDE TECRÜBESİZ ÜÇÜNCÜ KAPTAN OTURUYORMUŞ

Gemi kazasına ilişkin süren soruşturmada savcılığa sunulan ön raporda, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batmasına neden olmakla suçlanan "Alsu" gemisinin dümeninde tecrübesiz üçüncü kaptanın oturduğu ve gemide gözcü olmadığı öğrenildi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
Başlık ResmiSilivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası

Raporda yer alan tespitlere göre:

Çatışma anında köprüüstünde nöbetçi olan 2. zabitin (üçüncü kaptan), gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve olay anındaki vardiyasının bu gemideki "ilk seyir vardiyası" olduğu belirlendi. Yoğun trafik bölgesinde olunmasına rağmen köprüüstünde zabit dışında hiçbir gözcü veya dümencinin bulunmadığı, bu durumun durumsal farkındalığı azalttığı kaydedildi.

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KAPTAN KAZAYA UYKUDA YAKALANDI

"Alsu" isimli geminin kaptanının emniyet kurallarına aykırı olarak köprüüstünü terk ettiği ve ancak çatışma sarsıntısıyla uyandığı, köprüüstüne kazadan 7-10 dakika sonra çıkabildiği rapor edildi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
Başlık ResmiSilivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası

"HAYALET GEMİ" MODUNDA SEYİR

Raporda, batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kusurları ise kazayı fiziki olarak başlatan "aktif tetikleyici etken" olarak tanımlandı. İncelemelere göre, "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının kapalı veya arızalı olduğu, bu nedenle bölgedeki diğer gemiler için "hayalet gemi" modunda seyrettiği ifade edildi.

Ayrıca, iki gemi arasında yapılan telsiz mutabakatında "iskeleye (sola) kaçma" konusunda anlaşılmasına rağmen, "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin son 0,5 milde mutabakata aykırı olarak aniden sancağa (sağa) dönerek Alsu'nun pruva hattına girdiği tespit edildi.

Silivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
Başlık ResmiSilivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası

"ÇİFT TARAFLI AĞIR DURUMSAL FARKINDALIK KAYBI"

Meteorolojik verilerin de yer aldığı raporda, kaza anında görüşün açık (6 deniz mili), denizin hafif çalkantılı ve hava şartlarının emniyetli seyre tamamen elverişli olduğu bildirildi. Kazaya sebebiyet veren herhangi bir dışsal doğa faktörüne rastlanmadığı, facianın tamamen "çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı" nedeniyle meydana geldiği vurgulandı.

"KÖPRÜÜSTÜNDE TECRÜBELİ KAPTAN OLSAYDI KAZA ÖNLENEBİLİRDİ"

Başsavcılık dosyasına giren raporun sonuç kısmında, "Eğer M/T Alsu emniyet kılavuzuna riayet ederek köprüüstünde tecrübeli kaptan ve gözcü bulundursaydı, bu kaza tamamen önlenebilir veya darbe şiddeti minimuma indirilerek batma engellenebilirdi." değerlendirmesi yapıldı.

SİLİVRİ AÇIKLARINDAKİ GEMİ KAZASI SORUŞTURMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, saat 03.00 sıralarında Silivri ilçesinin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ile Türk bayraklı Alsu isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı ihbarı üzerine Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Silivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
Başlık ResmiSilivri açıklarındaki gemi kazasında bilirkişi ön raporu çıktı! 'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası

Kayıp mürettebata ulaşılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Olayın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla uzman bilirkişi incelemelerinin yaptırılması, gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili tüm bilgi, belge, görüntü ve diğer delillerin ivedilikle muhafaza altına alınarak toplanması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Bu arada, soruşturma kapsamında meydana gelen olaya ilişkin bilirkişi heyeti oluşturulduğu ve alınacak ön rapora istinaden olayda kusuru bulunan kişiler hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılacağı öğrenilmişti. Kazayla ilgili idari soruşturma da yürütüldüğü, ifade işlemlerinin yapılacağı bilgisine ulaşılmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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