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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 927 bin 300 liraya yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 927 bin 300 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 848 bin lira, en yüksek 6 milyon 927 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 artışla 6 milyon 927 bin 300 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 704 bin 800 liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 453 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 111 milyon 963 bin 114,59 lira, işlem miktarı ise 453,82 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 130 milyon 785 bin 112,65 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 927 bin 300 liraya yükseldi
Başlık ResmiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 927 bin 300 liraya yükseldi

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.704.800,004.323,90
En Düşük6.848.000,004.415,00
En Yüksek6.927.300,004.444,00
Kapanış6.927.300,004.444,00
Ağırlıklı Ortalama6.859.430,114.424,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.111.963.114,59
Toplam İşlem Miktarı (Kg)453,82
Toplam İşlem Adedi46
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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