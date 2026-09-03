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Dünya

Türk-İspanyol dostluğu gökyüzüne taşındı! NATO'dan dikkat çeken açıklama

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Türk-İspanyol dostluğu gökyüzüne taşındı! NATO'dan dikkat çeken açıklama
Fotoğraf Başlığı Türk-İspanyol dostluğu gökyüzüne taşındı! NATOdan dikkat çeken açıklama

NATO Müttefik Hava Komutanlığı, Estonya'da görev yapan Türk F-16'larının İspanyol EF-18M Hornet savaş uçaklarıyla ortak eğitim gerçekleştirdiğini duyurdu. Amari Hava Üssü'ndeki faaliyette Türk ve İspanyol savaş uçakları birlikte havalanırken Estonyalı ekipler de yerde görev aldı.

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NATO'nun doğu kanadındaki Türk savaş uçakları müttefiklerle ortak faaliyetlerini sürdürüyor. NATO Müttefik Hava Komutanlığı (AIRCOM), 27 Ağustos'ta Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde gerçekleştirilen ortak eğitimin ayrıntılarını paylaştı.

Eğitime Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar ile İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait EF-18M Hornet'ler katıldı. Estonyalı yer ekipleri ve bakım personeli de faaliyette görev yaptı.

Türk-İspanyol dostluğu gökyüzüne taşındı! NATOdan dikkat çeken açıklama
Başlık ResmiTürk-İspanyol dostluğu gökyüzüne taşındı! NATOdan dikkat çeken açıklama

TÜRK F-16'LARI İSPANYOL JETLERİYLE BİRLİKTE UÇTU

Eğitimin hava bölümünde Türk F-16'ları ile İspanyol EF-18M Hornet'ler birlikte uçtu. NATO, ortak uçuşla koordinasyonun geliştirilmesi ve operasyon ortamına ilişkin ortak anlayış oluşturulmasının amaçlandığını açıkladı.

Türk-İspanyol dostluğu gökyüzüne taşındı! NATOdan dikkat çeken açıklama
Başlık ResmiTürk-İspanyol dostluğu gökyüzüne taşındı! NATOdan dikkat çeken açıklama

Yerde ise Estonyalı personel İspanyol savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptı. Estonyalı itfaiyeciler ile İspanyol sağlık ekipleri kurtarma ve acil durum müdahale prosedürlerini gözden geçirdi.

NATO'NUN DOĞU KANADINDA TÜRKİYE

NATO, doğu kanadındaki hava savunması kapsamında Türk F-16'larının Estonya'ya, İtalyan Eurofighter'ların Litvanya'ya, İspanyol savaş uçaklarının ise Romanya ve Estonya'ya konuşlandırıldığını hatırlattı.

NATO Hava Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ağustos’ta Ämari Hava Üssü’nde İspanyol EF-18M Hornet’ler ve Türk F-16’ları, Estonyalı yer ekipleri ve bakım personeli ile tanıma eğitimi gerçekleştirdi; bu eğitim, NATO’nun Baltık Hava Savunma misyonunu destekleyen müttefikler arasındaki işbirliğini güçlendirdi. Yerde, Estonyalı personel İspanyol uçaklarına yakıt ikmali yaparken, Estonyalı itfaiyeciler ve İspanyol sağlık personeli kurtarma ve acil durum müdahale prosedürlerini gözden geçirdi. Havada ise İspanyol ve Türk avcı uçakları, koordinasyonu geliştirmek ve operasyon ortamına ilişkin ortak bir anlayış oluşturmak amacıyla birlikte uçtu. NATO’nun Doğu Kanadı genelinde İtalyan Eurofighter’lar Litvanya’ya, Türk F-16’lar Estonya’ya, İspanyol avcı uçakları ise Romanya ve Estonya’ya konuşlandırılmıştır. Her konuşlandırmanın başından itibaren birlikte eğitim yaparak müttefik kuvvetler hızla entegre olabilir, güvenli bir şekilde operasyon yürütebilir ve etkili bir şekilde müdahale edebilir; böylece NATO’nun hazırlık durumu ve kolektif savunması güçlendirilir."

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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