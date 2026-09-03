Fazla yolcu cezasından kurtulmak için eşini bıraktı! Polisin verdiği ceza güldürdü
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Burdur'un Çavdır ilçesinde trafik uygulamasında fazla yolcu cezası almamak için eşini yol kenarında indirip yoluna devam eden sürücü, durumu fark eden polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Kadını ekip otosuyla alarak uygulama noktasına getiren polisin sürücüye resmi işlem yapmak yerine "Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın" şeklinde esprili bir ev cezası vermesi, hem çifti hem de izleyenleri gülümsetti.
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