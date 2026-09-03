Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı planı: İsmail Kartal'ın derbi 11'i netleşiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş’ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu İsmail Kartal, dev derbide forma vereceği 11'ini büyük oranda belirledi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş’ı konuk edecek. Derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kritik maçta 11’de şans vereceği oyuncuları netleştiriyor.

İsmail Kartal

SAĞDA SEMEDO, SOLDA BROWN

Beşiktaş'a karşı kalede Ederson görev yapacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown oynayacak. Zorlu müsabadaka stoper ikilisi, Milan Skriniar ve Nathan Ake'den oluşacak.

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ KANTE, GUENDOUZI, İRFAN CAN

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe orta sahasında N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci’nin şans bulması bekleniyor. Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise sezona iyi başlayan Oğuz Aydın forma giyecek.

Oğuz Aydın

GOL UMUDU MURIQI

Teknik direktör İsmail Kartal, ligin ilk 3 haftasında 6'şar puan toplayan iki ekibin mücadelesinde, ileri uçta Kosovalı golcü Vedat Muriqi’e şans verecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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