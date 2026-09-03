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Ekonomi

Tarlada 20, markette 80 lira! 'Hatun parmağı' ve 'Antep karası'nda hasat başladı

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Gaziantep’te üzüm mesaisi başladı. İslahiye’de hasadı yapılan 'hatun parmağı' ve 'Antep karası' üzümlerinin kilosu tarlada 20 TL, markette ise 60-80 TL arasında değişiyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen 'hatun parmağı' ve 'Antep karası' üzümünün hasadı başladı. İlçede üreticilerin uzun süredir emek verdiği bağlarda yetiştirilen üzümler, üreticiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlandı. Olgunlaşan üzümleri tek tek keserek kasalara yerleştiren üreticiler, sofralarda yer alan çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuyor.

Tarlada 20, markette 80 lira! 'Hatun parmağı' ve 'Antep karası'nda hasat başladı
Başlık ResmiTarlada 20, markette 80 lira! 'Hatun parmağı' ve 'Antep karası'nda hasat başladı

TARLA İLE MARKET ARASINDA 4 KAT FİYAT FARKI VAR

Çiftçi Mehmet Çalık, "Hasat başladı. Mahsullerin kalitesi çok iyi. Üzümlerimiz hatun parmağı ve Antep karası olmak üzere iki çeşittir. Son zamanlarda çekirdeksiz üretimimiz arttı. Yeni yeni Mevlana dediğimiz çeşidi de oluyor. Sistemli bir şekilde ekersen farklı eski usul ekersen dönüm başına ortalama 3 ton çıkıyor. Normalde hatun parmağı ve Antep karası üzümü satıyoruz. Pekmezini veya pestilini yapıyoruz. Kuru üzüm haline getirdiğimiz de oluyor. Bu çeşitler var. Hasadımız 10 gün önce başladı ve şu anda da devam ediyor. Ortalama 1 ay sonra da biter diye düşünüyoruz. Tarlada kilogramı 20 TL'den satılıyor. Markette ise 60 ila 80 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Tarlada 20, markette 80 lira! 'Hatun parmağı' ve 'Antep karası'nda hasat başladı
Başlık ResmiTarlada 20, markette 80 lira! 'Hatun parmağı' ve 'Antep karası'nda hasat başladı
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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