Türkiye, Sevilla haritasını yırtıp attı! Meis'e sahil güvenlik botu gönderen Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir NAVTEX gerilimi yaşandı. Türkiye'nin TÜBİTAK MARMARA araştırma gemisinin Meis açıklarında bilimsel çalışma yapacağını duyurmasının ardından Atina karşı NAVTEX yayımladı. Türkiye geri adım atmadı, TÜBİTAK MARMARA ilan edilen bölgede faaliyetlerine başladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş ayrılığı yeniden sahaya yansıdı.

Türkiye, Antalya istasyonundan yayımladığı 0862/26 numaralı NAVTEX ile TÜBİTAK MARMARA araştırma gemisinin 1-15 Eylül tarihleri arasında Meis Adası'nın güney ve güneybatısındaki bölgede bilimsel araştırma yapacağını duyurdu.

Atinanın hayalleri suya düştü! Türkiyenin araştırma gemisini Yunanistanın Navtex oyununu bozdu

TÜBİTAK MARMARA, Marmaris'ten ayrılarak ilan edilen çalışma sahasına geçti ve araştırma faaliyetlerine başladı.

Yunanistan ise hiçbir hukuki temel dayanağı bulunmayan sözde "Sevilla Haritası" safsatasına dayanarak bölgenin kendi yetki alanlarında kaldığını iddia etmeye çalıştı.

Türkiye'nin NAVTEX'ine karşı Heraklion istasyonundan 1036/26 numaralı karşı NAVTEX yayınlandı.

Atinanın hayalleri suya düştü! Türkiyenin araştırma gemisini Yunanistanın Navtex oyununu bozdu

TÜRKİYE NAVTEX OYUNUNU BOZDU

Atina, Türkiye'nin ilan ettiği araştırma noktalarından birinin Yunan kıta sahanlığında bulunduğunu öne sürdü. Yunan tarafı ayrıca Antalya istasyonunun söz konusu bölgede NAVTEX yayımlamaya yetkili olmadığını, denizcilik duyurularının Heraklion istasyonundan yapılması gerektiğini savundu.

Türkiye, Atina'nın karşı NAVTEX hamlesini sahada karşılıksız bıraktı. TÜBİTAK MARMARA araştırma gemisi, Meis'in (Kızılhisar) 6 deniz millik karasularının hemen dışında, adaya yaklaşık 6,5 deniz mili mesafede bilimsel çalışmalarına başladı.

Yunanistan'ın itirazı Türk araştırma gemisinin rotasını değiştirmedi. TÜBİTAK MARMARA, Ankara'nın ilan ettiği çalışma sahasında faaliyetlerini sürdürerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini sahada uygulamaya devam etti.

Atinanın hayalleri suya düştü! Türkiyenin araştırma gemisini Yunanistanın Navtex oyununu bozdu

HAVADA VE DENİZDE KARŞILIKLI TAKİP

Sahadaki hareketlilik sadece araştırma gemisiyle sınırlı kalmadı. Yunanistan'a ait 1 adet Heron İHA, TÜBİTAK Marmara'nın çalışma yaptığı alanın üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdikten sonra bölgeden ayrılırken, Türkiye de Dalaman'dan kalkan İHA'larıyla bölgede kesintisiz gözetleme faaliyeti yürüttü.

Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı içerisinde bilimsel faaliyetlerini sürdüren TÜBİTAK MARMARA'ya refakat etmek üzere bölgeye intikal eden Türk denizaltısı Kaş rıhtımında konuşlandı. Yunanistan ise Meis'e bir sahil güvenlik gemisi gönderdi.

İki ülkeye ait unsurların AIS transponder'larını açık tutması, bölgedeki hareketliliğin kamuya açık sistemlerden takip edilmesine imkan sağladı. Türk denizaltısının Kaş'taki varlığı, TÜBİTAK MARMARA çalışmalarını sürdürürken Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve sahadaki varlığını koruduğunu gösterdi.

Atinanın hayalleri suya düştü! Türkiyenin araştırma gemisini Yunanistanın Navtex oyununu bozdu

GEÇERSİZ "SEVİLLA" SAFSATASI HÜKÜMSÜZ

Atina’nın dayandığı temel argümanlar uluslararası hukuka ve yargı içtihatlarına tamamen aykırılık teşkil ediyor. 2000’lerin başında Avrupa Parlamentosu için hazırlanan akademik bir taslak niteliğindeki Sevilla Haritası, Anadolu ana karasına sadece 2 kilometre mesafedeki yaklaşık 10 kilometrekarelik küçük bir adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı üretmeye çalışmakta.

ABD Büyükelçiliği ve AB yetkilileri tarafından geçmişte bağlayıcı olmadığı defalarca teyit edilen bu harita, Uluslararası Adalet Divânı’nın Libya-Malta ve Karadeniz kararları gibi emsal içtihatlarla da tamamen çelişmekte.

Atinanın hayalleri suya düştü! Türkiyenin araştırma gemisini Yunanistanın Navtex oyununu bozdu

MEİS ÜZERİNDEN DENİZ YETKİ ALANI ANLAŞMAZLIĞI

Gerilimin merkezinde, Yunanistan’ın akla ziyan maksimalist iddialarının odak noktası haline gelen Meis adası ve çevresindeki deniz yetki alanları yer alıyor.

Atina yönetimi, ana karasına 580 kilometre, Türkiye’ye ise sadece 2 kilometre uzaklıktaki 10 kilometrekarelik küçücük bir kayalık parçası olan Meis’in devasa bir kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) üretebileceğini savunuyor. Hayal ürünü tezlerle Türkiye'nin meşru araştırma sahasını gaspetmeye çalışan Yunanistan, hukuku ve coğrafi gerçekliği kendi çıkarlarına göre eğip bükmeye çalışıyor.

Atinanın hayalleri suya düştü! Türkiyenin araştırma gemisini Yunanistanın Navtex oyununu bozdu

YUNAN HERON GİTTİ, TÜRK İHA'SI BÖLGEDE KALDI

Bölgedeki hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Dalaman'dan havalanan Türk İHA'sı gece boyunca bölgede görev yaptı. İHA, sabah saatlerinde de Kaş-Meis hattında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdü.

Böylece Atina'nın karşı NAVTEX'ine ve Yunan Heron'un bölgedeki keşif uçuşuna rağmen TÜBİTAK MARMARA araştırmalarına devam ederken Türk İHA'sı da sahadaki gözetleme faaliyetine devam etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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