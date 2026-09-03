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Ekonomi

Memur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı

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Memur, emekli ve kira zamları için kritik öneme sahip olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, TÜFE ağustosta yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,79 artış olarak gerçekleşti.

Memur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %33,79 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,79 artış, ulaştırmada %35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,77 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,01 yüzde puan oldu.

Memur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,22 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 artış, ulaştırmada %4,82 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,26 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,06, ulaştırmada 0,82 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 134 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Memur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B)

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,12 artış olarak gerçekleşti.

Memur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı
Başlık ResmiMemur, emekli ve kira zammı için kritik! Enflasyon rakamları açıklandı
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