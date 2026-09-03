ÖZEL│Almanlar, Bitshiabu'yu Türkiye Gazetesi’ne anlattı: Avrupa'nın en iyi sol stoperlerinden

Galatasaray, Leipzig’in 21 yaşındaki stoperi El Chadaille Bitshiabu’yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığını duyurdu. Alman futbol muhabirleri, gelecek vaat eden isimle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarımız, Galatasaray’ın stoper hattındaki oturmuş sistemine rağmen Bitshiabu’nun forma savaşına hazır olduğunu vurguladı.

Yaz transfer döneminin bitmesine 48 saatten az bir süre kala Galatasaray, Alman ekibi Leipzig’den El Chadaille Bitshiabu takviyesiyle savunmasını güçlendirdi. Ligde ve Avrupa’da oynayacağı zorlu mücadelelerde takımı daha diri tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda önemli bir transfer gerçekleştirmiş oldu. Alman gazeteciler, Bitshiabu’nun son dönemdeki performansı ve takımdaki geleceğiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

YVONNE GABRIEL (BILD): LEIPZIG’DE ZORLU BİR SÜREÇTEYDİ

Genç oyuncunun Alman ekibinde son dönemde sergilediği performansa değinen Bild muhabiri Yvonne Gabriel, “Stoper rotasyonunda üçüncü sırada yer aldığı için işi hiç de kolay değildi. Willi Orban ve Castello Lukeba ilk 11'in değişmez isimleriydi, çok iyi performans gösteriyorlardı ve fazlasıyla tecrübelilerdi. Bitshiabu, sadece formayı zorlayan bir alternatifti ve bu da onun işini zorlaştırıyordu. Bunun da ötesinde, son birkaç yılda birçok teknik direktör değişikliği yaşanmıştı ve her hocanın kendine has fikirleri vardı. Beş yılda beş farklı teknik adam görev yapmıştı ve hepsi (farklı derecelerde de olsa) değişik oyunculara güvenmişti. Bitshiabu’nun maç pratiği eksikti ve bu da içinde bulunduğu durumu gerçekten çok zor bir hale getiriyordu.” dedi.

El Chadaille Bitshiabu için Leipzig'e 2 milyon euro kiralma bedeli ödenecek. (Fotoğraf: Galatasaray Resmi)

“ASIL EKSİKLİĞİ MAÇ TECRÜBESİ”

Fransız futbolcunun fiziksel özelliklerine ve teknik kapasitesine vurgu yapan Gabriel, “Oldukça sağlam yapılı, bire bir mücadelelerde güçlü ve teknik açıdan mükemmel bir sol ayağa sahip. Eski teknik direktör Marco Rose, bir keresinde Bitshiabu'yu Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden biri olarak tanımlamıştı, yani kendisine kesinlikle büyük değer veriliyor. Hem yerden hem de havadan birçok ikili mücadeleyi kazanıyor. Ayrıca çok heybetli bir fiziğe sahip olup bu kadar uzun boylu olmasına rağmen, ikili mücadeleler sırasında hâlâ belirli bir hafiflikle hareket ediyor; asla hantal görünmüyor. Top ayağındayken son derece soğukkanlı. 30 veya 40 metrelik mesafelerden, 5 metreden daha dar boşluklara yerden toplar gönderebiliyor. Oyun kurma konusunda başarılı. Asıl eksikliği ise maç tecrübesidir. Leipzig'de çoğunlukla sonradan oyuna girdiği maçlarda sergilediği futbolda zaman zaman aceleci kararlar veya hatalı paslar göze çarpıyordu ancak bana göre bunun en büyük nedeni özgüven ve süre eksikliğiydi.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY DOĞRU ADRES”

Bitshiabu’nun transfer sürecine değinen Alman gazeteci, şöyle devam etti:

Bence ayrılması onun için çok iyi bir karar. Ortam değişikliğinin ona çok iyi geleceğine ve potansiyelini tamamen ortaya çıkarmasını sağlayacağına inanıyorum. Leipzig'deki gelişimi çeşitli nedenlerden dolayı sekteye uğradı ve sahip olduğu potansiyelin tamamını hiçbir zaman ortaya koyamadı. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak istedi. Leeds United da onu kadrosuna katmak konusunda istekliydi ancak Leipzig onu bırakmak istemedi. Leipzig’in Bitshiabu’ya ihtiyaçları vardı; kendisi takımın ikinci sol ayaklı stoperi olacaktı ve kadro yapısı onun varlığını gerektiriyordu. Şimdi onun gitmesine izin verdiler ve bence bu doğru bir karar. Şimdilik Leipzig'de onu kullanmayı planlamıyorlar ve Galatasaray'da o mutluluğu bulmasını umuyorlar.

“FİZİKSEL GÜCÜ YADSINAMAZ”

Genç yıldız adayının özgüvene ve düzenli maç pratiğine ihtiyacı olduğunun altını çizen Bild muhabiri, “Güçlü yönlerinden daha önce bahsetmiştim: oyun kurma becerisi, top ayağındayken sergilediği üstün teknik hassasiyet ve yadsınamaz fiziksel güç. Birçok yeteneğe sahip. Eğer kendine güveni artar ve yeterli süre alırsa, bu yeteneklerini iyi bir şekilde kullanabilecektir. O, hâlâ hem saha içinde hem de saha dışında öğrenme aşamasında olan genç bir oyuncu.” sözlerini sarf etti.

“HIRSLI VE MÜTEVAZİ BİR OYUNCU”

21 yaşındaki stoperin Galatasaray’da uyum sorunu yaşamayacağının altını çizen Gabriel, sözlerini şöyle tamamladı:

Çok genç olmasına rağmen son derece hırslı ve mütevazı bir oyuncu. Leipzig soyunma odasında sevilen bir isimdi. Takımda çok sayıda Fransız veya Fransızca konuşan oyuncu bulunuyor; o da soyunma odasına çok iyi uyum sağlamıştı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Fırsat verilmesi halinde bu güçlü yönlerini Galatasaray'a da taşıyabilecektir. Mental güç; maç tecrübesi, güven, iletişim, doğru yönlendirme ve destek yoluyla inşa edilmesi gereken bir şeydir. Önemli olan oyuncuyla nasıl çalıştığınız ve ona duyduğunuz güvendir; bu sayede oyuncu gerçekten parlayabilir. Umarım Bitshiabu, umarım artık istikrarlı bir şekilde iyi performanslar sergiler. Ayrıca her şeyden önemlisi gelişiminde bir sonraki adımları atma zamanının geldiğini artık fark edecektir.

ANTJE HENSELIN-RUDOLPH (LEIPZIGER VOLKSZEİTUNG): SÜRE ALMASI ŞART

Bitshiabu’nun Leipzig dönemini değerlendiren Leipziger Volkszeitung Spor Bölüm Başkanı Rudolph, “Leipzig'e geldiğinde henüz 18 yaşındaydı. Onun için planlanan, gelişmesi ve sol stoper mevkiinde Castello Lukeba ile rekabet etmesiydi. Takımdaki ilk yılı zor geçti. Sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlandı ve bu nedenle ilk üç ayı kaçırdı. Adaptasyon sağlamakta zorlandı, zamanının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve bu ilk sezonunda Bundesliga'da sadece 29 dakika süre alabildi.” dedi.

Fransız oyuncunun satın alma opsiyonu 28 milyon euro.

Fransız stoperin gelişim sürecini vurgulayan Alman gazeteci, “2024/25 sezonu onun Leipzig'deki en iyi yılı oldu. Bunun sebeplerinden biri Aralık ve Ocak aylarında Castello Lukeba'nın, Nisan ayında ise David Raum'un yaşadığı sakatlıklardı. Bitshiabu, Lukeba'nın yerini aldı. Raum, iyileşme sürecindeyken Lukeba sol bekte Raum'un yerine geçti, Bitshiabu ise sol stoperde kalmaya devam etti. Maalesef sezon sonu, hiçbir Avrupa kupasına katılım hakkı kazanamayan kulüp için pek de hoş olmadı. 2025/26 sezonunda Bitshiabu, maçların çoğunda yeniden yedek kulübesindeydi. Sonuç olarak, Castello Lukeba'yı hiçbir zaman tam anlamıyla zorlamayı başaramadı. Zaman zaman iyi anları oldu ve fiziği göz önüne alındığında bazı pozisyonlarda şaşırtıcı derecede iyi işler çıkardı. Daha fazla gelişebilmek için yeterli süreyi alamadı ancak gelişmesi için asıl ihtiyaç duyulan şey de tam olarak buydu.” şeklinde konuştu.

“DURAN TOPLARDA TEHLİKELİ”

Genç oyuncunun güçlü yönlerine dikkat çeken Antje Henselin-Rudolph, şöyle devam etti:

21 yaşındaki bir oyuncuya göre olağanüstü bir fiziği var. Uzun boylu (1,96 metre) olduğu için yavaş görünüyor ama aslında hiç de öyle değil. Alanları çok hızlı bir şekilde kapatabiliyor. Neredeyse her genç oyuncunun yapması gerektiği gibi pozisyon bilgisini ve sahada karar alma becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Bire bir pozisyonlarda çok güçlü ve topla oynarken şaşırtıcı derecede zarif. Oyunu iyi okuyor ve zaman zaman kritik son saniye müdahaleleriyle öne çıkıyor. Duran toplarda tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Ayrıca iyi bir karakteri var. Bitshiabu, baskı altında hiç de telaşlı görünmüyor. Leipzig formasıyla, stadyumlarının sakin atmosferiyle pek bilinmediği Glasgow'daki deplasman maçları da dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

“LEIPZIG’İN GELECEĞİNE HAZIRLIYORLAR”

Fransız futbolcunun Leipzig’in gelecekteki stoper adaylarından biri olduğuna dikkat çeken Alman meslektaşımız, son olarak şunları ekledi:

Bitshiabu’nun sahada süre almaya ihtiyacı var. Eğer Galatasaray'da bu süreleri alacaksa doğru bir karardı. Almayacaksa boşa giden bir yıl olacak. Marcel Schäfer, bugün bize Bitshiabu’nun mümkün olduğunca çok oynamasını ve gelecekte Leipzig için hazır olmasını istediğini söyledi. O, takımda iyi bir rol üstlenmek istiyor ve bu yüzden diğer oyuncularla rekabet etmeye hazır olmalı. Gelecek yaz Castello Lukeba'nın transfer olma ihtimali var. Leipzig'in kadrosunda şu an çok daha fazla tecrübe kazanmış olan Maxime Esteve bulunsa da, Bitshiabu onun yerini alacak güçlü bir aday olabilir.

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