ÖZEL│Eski sportif direktörü, Bitshiabu'yu Türkiye Gazetesi’ne anlattı: Tam anlamıyla bir kaya

Son günlerde transferde peş peşe hamleler yapan Galatasaray, Leipzig’in stoperi El Chadaille Bitshiabu ile her konuda anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul’a gelmesi beklenen genç yıldız adayı, geride bıraktığımız sezon Bundesliga’da 11 maçta forma giydi. Bitshiabu'nun AC Boulogne-Billancourt takımından sportif koordinatörü Gilles Bibe, Fransız stoperin keşfedilme süreci, potansiyeli ve Galatasaray tercihiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Al-Hilal’in 23 yaş altı bir stopere henüz imza attıramaması nedeniyle Yusuf Akçiçek transferi zora giren Galatasaray, kadrosunu Leipzig’in 21 yaşındaki yeteneği El Chadaille Bitshiabu ile güçlendirdi. Fransız futbolcuyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalanması beklenirken; sarı-kırmızılı taraftarlar, genç futbolcunun sergileyeceği performansı merakla beklemeye başladı. Bitshiabu’nun AC Boulogne-Billancourt takımında oynadığı dönem sportif koordinatör olarak görev yapan Gilles Bibe, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi.

BİBE: FİZİĞİ EN BÜYÜK AVANTAJI

El Chadaille Bitshiabu ile beraber çalıştıkları döneme değinen Gilles Bibe ,"Bitshiabu, bize U13 yaş grubunda katıldı, Saint Denis kulübünden geliyordu. Seçmelere geç katılmış ve seçmeler sırasında pek varlık gösterememişti ama yine de onu tekrar davet etmeye karar verdik. Boyuyla bizi etkilemişti ancak ciddi koordinasyon sorunları vardı. En büyük avantajı her şeyden önce fiziksel özellikleriydi; boyu ortalamanın çok üzerindeydi ve ilginçtir ki kulübümüze ilk başta bir forvet olarak gelmişti. Dolayısıyla o dönemde henüz savunma özelliklerinden bahsedemiyorduk.” dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, genç oyuncunun gelişim sürecini tamamladıktan sonra Pierre Reynaud yönetimindeki gözlemci ekibinin raporuyla Paris Saint-Germain altyapısına geçtiğini vurguladı.

El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'ın bu sezon 5'inci transferi oldu.

"GALATASARAY TERCİHİ ÇOK ZEKİCE”

Öğrencisinin Galatasaray'a transferini harika bir adım olarak nitelendiren Bibe, şöyle devam etti:

Bunun gelişimi için iyi bir aşama olduğunu düşünüyorum. Kariyerinde adım adım ve doğru bir şekilde ilerliyor. Beklentilerin çok yüksek olacağı büyük bir Avrupa kulübüne katılıyor ama bence bu meydan okumaya kesinlikle hazır. Son derece zekice bir seçim. Takıma uyum sağlama ve başarılı olma konusunda hiçbir şüphem yok. Galatasaray kulübü için her şey pozitif yönde olacaktır.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIR"

Galatasaray'ın maçlarını sık sık izlediğini ifade eden deneyimli futbol adamı, sarı-kırmızılıların savunma hattındaki sorunlara dikkat çekerek, "Galatasaray'ın zaman zaman çok rahat önlenebilecek basit goller yediğini gördüm. El Chadaille'in gençliği ve kararlılığı takıma ciddi bir savunma direnci katacaktır. O tam anlamıyla bir kaya! Sahaya coşkusunu ve kendini bu seviyede kanıtlama arzusunu yansıtacak. Galatasaray'a katılmayı seçerek neyin içine girdiğini biliyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya da kesinlikle hazır." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu, Alman ekibi Leibzig'de 48 maçta görev yaptı.

“SAVAŞMAYA HAZIR”

Türkiye'deki yoğun taraftar baskısının genç bir oyuncu için zorluk oluşturup oluşturmayacağı sorusuna Gilles Bibe, "Çok genç yaşta yurt dışına çıkıyorsanız zihinsel olarak donanımlı olmalısınız. Bitshiabu'nun Türkiye'deki taraftarların oluşturduğu o meşhur baskıyı rahatlıkla yönetebileceğinden eminim. Nereye gittiğinin farkında ve savaşmaya hazır. Çok genç yaşta profesyonel düzeyde oynamak, üstelik bunu Paris Saint-Germain gibi bir kulüpte yapmak son derece öğreticidir ve onun çok hızlı ve iyi bir şekilde olgunlaşmasını sağladı. Önemli bir deneyim biriktirdi çünkü PSG'de de onunla ilgili büyük beklentiler vardı. Galatasaray'a imza atmayı seçerek bu işin tüm boyutlarını ve sonuçlarını bildiğini gösterdi. Onu oyun tarzı ve altyapı eğitimi açısından Mamadou Sakho veya Presnel Kimpembe'ye benzetiyorum. Özellikle Kimpembe'nin PSG'de ona bir ağabey gibi yol gösterdiğini, en iyi tavsiyeleri verdiğini düşünüyorum. Bu tecrübeler, bugünkü gelişiminde ve kariyer seçimlerinde ona büyük bir temel sağlıyor." cevabını verdi.

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