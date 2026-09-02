Trabzonspor'da sürpriz hoca! Listenin başındaki isim herkesi şaşırttı

Bordo mavililerin listesinin başında Antonio Conte var. Aranan isim bulunamaz ise son çare yerliye dönülecek. Alternatif hocalar arasında ilk sıralarda Şenol Güneş ve Abdullah Avcı...

Fatih Tekke’nin Ferencvaros maçının ardından istifası kabul edilmemişti ama yaşanacak ilk şok sonuçta ayrılığının kaçınılmaz olduğu da tahmin ediliyordu. Amed yıkımı sonrası beklenen oldu ve bordo mavililer hocayla yollarını ayırdı. Ardından yönetim, “Yeni teknik direktör konusunda titiz bir çalışma içindeyiz, takımı ara dönemde Hüseyin Çimşir çalıştıracak” açıklaması yaptı. Ardından teknik adam isimleri havada uçuşmaya başladı. Birçok yerli çalıştırıcı da gündemde.

SAFİ ANLAŞMIŞTI

Fakat aldığımız bilgilere göre yeni teknik adam yüksek ihtimalle yabancı olacak. Takımda Salah gibi bir yıldızın bulunmasını göz önünde bulunduran bordo-mavili yönetimin mutlaka yabancı, Avrupa’da başarılı olmuş ve kendisini ispat etmiş bir çalıştırıcı aradığı ve listenin ilk sırasında da Antonio Conte’nin olduğu ifade edildi. İtalyan teknik adamın adı F.Bahçe’deki son seçim yarışında Hakan Safi tarafından gündeme getirilmiş, 15 milyon avroya anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.

DEVLERİ ÇALIŞTIRDI, KUPALARI TOPLADI

Antonio Conte teknik adamlık kariyerinde Juventus, Chelsea, İnter, Napoli gibi önemli takımları çalıştırdı. İtalyan teknik adam Juve’de üç, diğer üç takımda da birer defa lig şampiyonluğu yaşadı.

YENİDEN Mİ?

Farklı zaman dilimlerinde 4 dönem Trabzonspor’u çalıştıran 74 yaşındaki Şenol Güneş, yeniden sahaya inebilir. 63 yaşındaki Abdullah Avcı ise daha önce 2 dönemde bordo-mavili takımı çalıştırmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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