Hastane bünyesindeki Adolesan Sigara Bırakma Polikliniğine başvuranların yaş ortalaması 14-15. Doç. Dr. Demet Taş “Sadece sigara bırakmaya yönelik destek sunmuyoruz, multidisipliner bir tedavi süreci uyguluyoruz” dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesinde 2021’den bu yana hizmet veren Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği, 18 yaş altındaki gençlerin sigarayı bırakmasına destek oluyor.

Türkiye’de bu alanda açılan ilk poliklinik olma özelliğini taşıyan merkezde, ergenler doğrudan randevu alarak başvurabiliyor.

Poliklinik hakkında bilgi veren Adolesan (ergen) Sağlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Demet Taş, ergenlerde nikotin bağımlılığının yetişkinlere göre daha hızlı gelişebildiğini belirterek “Çocuğun günde 15-20 tane sigara içiyor olması gerekmiyor. Bir-iki tane içiyor olması, hatta arada bir denemesi bile müdahale etmek için yeterli” dedi.

Bilkent Şehir Hastanesinden bağımlılıkla mücadele: 18 yaş altındakilere sigara bıraktırıyor

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Sigara kullanan kişilerin büyük bölümünün sigaraya 18 yaşından önce başladığına dikkati çeken Taş, erken dönemde müdahalenin bırakma sürecini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Polikliniğe başvuranların çoğunlukla 14-15 yaşlarında olduğunu aktaran Taş, randevu alarak gelen gençlerin ilk olarak hemşire tarafından değerlendirildiğini, sigara bağımlılık düzeyinin belirlenmesinin ardından hekim muayenesi gerçekleştirildiğini söyledi.

Doç. Dr. Demet Taş

Tedavinin temelinde davranış değişikliği ve motivasyonel görüşmelerin bulunduğunu belirten Taş, nikotin sakızı ve bantlarının doktor değerlendirmesi olmadan kullanılmaması gerektiğini kaydetti. “Ailede sigara içiliyorsa çocukların sigara içiciliği daha fazla” diyen Taş, ailelerin çocuklarıyla birlikte sigarayı bırakmasının daha etkili olacağını dile getirdi.

Taş, ailelere ekstra harçlık vererek çocuklarının daha fazla sigara içmesini finanse etmemeleri çağrısında bulundu.

Bilkent Şehir Hastanesinden bağımlılıkla mücadele: 18 yaş altındakilere sigara bıraktırıyor

ELEKTRONİK SİGARA İLK ADIM

Elektronik sigaranın ergenlerde nikotin bağımlılığı geliştirdiğini, daha sonra da normal sigaraya geçişte rol oynadığını belirten Taş, polikliniğin yalnızca sigara bırakmaya yönelik bir merkez olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Ergenlerin genel sağlık durumlarını değerlendiriyor, multidisipliner bir tedavi süreci uyguluyoruz. Sigarayı bırakmak için başvuran gençlerde vitamin eksikliği, kansızlık veya başka bir sağlık sorunu bulunması hâlinde bunlarla da ilgileniyoruz. Aile içi çatışmalar, akran problemleri ve zorbalık gibi ergenlik döneminde yaşanabilen sorunları da görüşmeler sırasında ele alıyoruz. 17 yaşındaki ergenle 13 yaşındaki ergene aynı şeyleri söylemiyoruz. Tedavi basamaklarında ve onlarla konuşmamızda farklılık oluyor.

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