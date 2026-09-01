Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile görüşmesinde adli iş birliği ve suçluların iadesini ele aldı. Gürlek, Yunanistan’da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye’ye iadesini talep ettiklerini açıkladı.

Türkiye, sınır aşan organize suç örgütleriyle mücadelede komşu ülkelerle adli iş birliğini genişletiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Gürcistan temaslarının ardından, Adalet Bakanı Akın Gürlek de Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi ele alındı. Gürlek, farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütlerine karşı Türkiye ile Yunanistan arasında güçlü ve kesintisiz bir adli iş birliğinin önemini vurguladı.

Gürlek, Yunanistan’da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye’ye iade edilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Suç örgütü elebaşlarına kaçış yok! Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı ile görüştü: İadelerini istedik

Bakan, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

SUÇLULARIN İADESİ MASADA

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik.

Suç örgütü elebaşlarına kaçış yok! Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı ile görüştü: İadelerini istedik

Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık.

Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli iş birliğinin önemini vurguladık.

Suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettik. Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik.

Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli iş birliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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