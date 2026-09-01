Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Az önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD son depremler listesi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Az önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD son depremler listesi
Fotoğraf Başlığı Az önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD son depremler listesi

Gün içinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Akşam saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları gündeme geliyor. AFAD'ın 1 Eylül 2026 tarihli son depremler verilerine göre Türkiye ve çevresinde gün boyunca çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

Kaydet
a- | +A

İzmir çevresinde 1 Eylül günü birden fazla deprem meydana geldi. Saat 20.51'de Karaburun açıklarında kaydedilen 3,4 büyüklüğündeki depremin ardından 20.55'te Karaburun çevresinde 1,2 büyüklüğünde başka bir küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. İşte, 1 Eylül AFAD son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın paylaşılan son deprem kayıtlarına göre 1 Eylül 2026 saat 21.12'de Ege Denizi'nde Ayvacık (Çanakkale) yakınlarında 1,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Ayvacık'a yaklaşık 8,82 kilometre mesafede bulunurken, sarsıntının derinliği 11,06 kilometre olarak açıklandı.

Az önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD son depremler listesi
Başlık ResmiAz önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD son depremler listesi

1 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2026-09-01 21:12:3839.5926726.050511.06ML1.4Ege Denizi - [08.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-09-01 20:55:4238.6928326.567337.0ML1.2Ege Denizi - [07.05 km] Karaburun (İzmir)
2026-09-01 20:51:2838.6848326.546512.84ML3.4Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.23 km] Karaburun (İzmir)
2026-09-01 20:34:4839.2028328.1088.86ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-01 20:24:2138.620539.715337.02ML0.9Merkez (Elazığ)
2026-09-01 20:10:2238.3376738.278337.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-01 19:24:5040.1293339.616837.62ML1.1Kelkit (Gümüşhane)
2026-09-01 19:09:5238.0036736.4046714.76ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)
2026-09-01 18:46:0139.2298328.954337.26ML1.3Simav (Kütahya)
2026-09-01 18:33:0439.0053336.171337.0ML1.3Akkışla (Kayseri)
2026-09-01 18:20:5638.9016728.766337.02ML0.9Demirci (Manisa)
2026-09-01 18:11:0741.1206739.8001710.88ML2.3Karadeniz - [13.81 km] Ortahisar (Trabzon)
2026-09-01 18:07:4839.2456728.956337.07ML1.9Simav (Kütahya)
2026-09-01 17:27:4340.8503328.346337.02ML1.7Marmara Denizi - [21.71 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2026-09-01 17:27:2739.21928.957.0ML1.1Simav (Kütahya)
2026-09-01 17:26:3740.8913334.28457.0ML1.3İskilip (Çorum)
2026-09-01 17:26:0439.1921728.897677.0ML1.4Simav (Kütahya)
2026-09-01 17:17:5035.9558335.81456.32ML2.4Akdeniz - [11.62 km] Yayladağı (Hatay)
2026-09-01 17:15:0338.1631738.5617.0ML1.3Battalgazi (Malatya)
2026-09-01 16:51:3040.0023333.553177.0ML0.9Yahşihan (Kırıkkale)
2026-09-01 16:35:1139.0088936.267787.03ML2.1Akkışla (Kayseri)
2026-09-01 15:48:1836.9901728.059677.0ML1.9Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.90 km] Milas (Muğla)
2026-09-01 15:12:3938.5977839.75756.7ML2.3Palu (Elazığ)
2026-09-01 15:05:4739.4072224.097.09ML2.3Ege Denizi
2026-09-01 14:40:2737.3755636.793617.0ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-09-01 14:32:3139.7219441.571117.0ML1.7Tekman (Erzurum)
2026-09-01 14:28:2140.2003331.884837.05ML1.6Beypazarı (Ankara)
2026-09-01 14:27:0239.9456739.621337.04ML2.0Kelkit (Gümüşhane)
2026-09-01 14:17:1438.5208333.976677.0ML1.0Merkez (Aksaray)
2026-09-01 14:04:5738.4705638.093617.0ML1.4Akçadağ (Malatya)
2026-09-01 13:53:4136.5461738.505837.11ML1.8Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.35 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-09-01 13:25:1939.3366733.433177.0ML1.2Bala (Ankara)
2026-09-01 13:09:2840.1330627.556947.0ML1.7Gönen (Balıkesir)
2026-09-01 13:09:2436.5388938.502227.32ML1.9Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.20 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-09-01 13:06:5238.2866738.457226.43ML0.8Battalgazi (Malatya)
2026-09-01 13:01:0938.0577837.879177.0ML1.0Doğanşehir (Malatya)
2026-09-01 12:54:2839.9826728.723336.16ML1.5Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-09-01 12:39:0240.85527.499447.0ML1.2Marmara Denizi - [03.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2026-09-01 12:38:3739.9591726.774177.0ML0.8Bayramiç (Çanakkale)
2026-09-01 12:38:3639.5211133.154448.58ML1.2Bala (Ankara)
2026-09-01 12:27:0238.1943338.121677.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-01 12:25:3240.4816730.2993314.1ML1.2Geyve (Sakarya)
2026-09-01 12:22:0837.4823340.309337.1ML1.5Mazıdağı (Mardin)
2026-09-01 12:18:3439.24928.964837.0ML1.5Simav (Kütahya)
2026-09-01 12:10:2838.0711132.805837.0ML1.2Selçuklu (Konya)
2026-09-01 12:06:3338.338.470567.0ML1.0Battalgazi (Malatya)
2026-09-01 11:17:0939.1528328.245837.69ML0.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-01 11:16:3738.2941738.80156.72ML1.2Pütürge (Malatya)
2026-09-01 11:10:4740.2297233.243067.0ML0.7Kalecik (Ankara)
2026-09-01 10:33:4836.9833334.401676.89ML2.5Toroslar (Mersin)
2026-09-01 10:33:1338.2541738.559727.0ML0.7Battalgazi (Malatya)
2026-09-01 10:24:3735.4966727.20151.59ML2.0Ege Denizi - [134.73 km] Datça (Muğla)
2026-09-01 09:51:3538.77436.48255.38ML1.9Pınarbaşı (Kayseri)
2026-09-01 09:50:4738.5921739.597.0ML1.4Maden (Elazığ)
2026-09-01 09:02:2536.7247231.910286.98ML1.7Alanya (Antalya)
2026-09-01 08:26:1639.5673337.150177.07ML1.4Merkez (Sivas)
2026-09-01 08:18:0038.7391736.56556.44ML1.6Pınarbaşı (Kayseri)
2026-09-01 08:06:2940.1973331.820836.99ML2.5Beypazarı (Ankara)
2026-09-01 06:50:0439.1678328.7291723.88ML0.8Simav (Kütahya)
2026-09-01 06:13:3739.18928.210334.61ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-01 05:45:3336.61336.397836.18ML1.6Kırıkhan (Hatay)
2026-09-01 05:43:1937.8616736.451337.0ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)
2026-09-01 05:29:1236.6471729.28857.0ML1.9Fethiye (Muğla)
2026-09-01 05:07:4538.1098338.4747.0ML0.8Sincik (Adıyaman)
2026-09-01 04:59:5140.1303342.595337.0ML1.3Sarıkamış (Kars)
2026-09-01 04:56:0138.08438.181337.02ML0.9Çelikhan (Adıyaman)
2026-09-01 04:39:0438.6851724.844677.0ML2.0Ege Denizi - [130.84 km] Çeşme (İzmir)
2026-09-01 04:09:5436.9033327.613676.84ML1.2Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.96 km] Datça (Muğla)
2026-09-01 04:07:5338.2693327.201337.0ML0.8Menderes (İzmir)
2026-09-01 04:00:4437.2611737.0988.37ML2.0Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-09-01 03:40:0237.7726730.548677.06ML1.8Merkez (Isparta)
2026-09-01 03:11:1938.7533336.552336.96ML1.9Pınarbaşı (Kayseri)
2026-09-01 02:57:1836.48628.6416.8ML1.4Akdeniz - [25.99 km] Ortaca (Muğla)
2026-09-01 02:45:2337.13336.8987.0ML1.0Nurdağı (Gaziantep)
2026-09-01 02:32:2137.4031733.793677.67ML1.5Ayrancı (Karaman)
2026-09-01 01:45:2339.1411728.412837.01ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-01 00:42:1339.206528.0136.98ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-01 00:19:1037.0538331.1148332.13ML1.8Serik (Antalya)
2026-09-01 00:13:0839.1736728.19256.92ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-01 00:10:5839.9088339.305677.0ML2.3Merkez (Erzincan)
2026-09-01 00:08:3139.9138339.3071718.87ML2.5Kelkit (Gümüşhane)
2026-08-31 23:51:2939.48624.85557.0ML2.1Ege Denizi - [101.71 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-08-31 23:47:3737.8366727.193177.0ML1.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Kuşadası (Aydın)
2026-08-31 23:32:0438.2061737.89557.22ML0.8Doğanşehir (Malatya)
2026-08-31 22:36:4137.7868336.2676710.96ML1.0Andırın (Kahramanmaraş)
2026-08-31 22:06:3540.8863339.6817.0ML2.1Maçka (Trabzon)
2026-08-31 21:37:0538.1198338.465837.0ML1.3Sincik (Adıyaman)
2026-08-31 21:33:1838.8221725.7593330.24ML3.7Ege Denizi - [59.00 km] Karaburun (İzmir)
2026-08-31 21:22:3139.24228.084837.0ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-31 21:16:5438.1736736.681837.0ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)
2026-08-31 21:02:3938.3533338.76357.0ML1.1Kale (Malatya)
2026-08-31 20:28:4438.7753327.14256.96ML1.5Yunusemre (Manisa)
2026-08-31 20:02:5139.4533326.096177.02ML1.7Ege Denizi - [03.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-31 19:37:2839.2483328.957337.0ML1.6Simav (Kütahya)
2026-08-31 19:31:4539.1673327.770837.05ML1.9Kırkağaç (Manisa)
2026-08-31 19:30:3039.1736728.210837.07ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-31 18:43:4436.2941736.199837.03ML2.0Antakya (Hatay)
2026-08-31 18:21:3337.0123328.971677.0ML1.3Köyceğiz (Muğla)
2026-08-31 17:22:5939.3433327.970677.01ML1.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-31 16:41:4938.1301738.4556715.71ML2.4Sincik (Adıyaman)
İLGİLİ HABERLER
İzmir
GÜNDEM
İzmir'de deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Nepal sınırında deprem sonrası kritik alarm! Set gölü taşabilir
DÜNYA
Nepal sınırında deprem sonrası kritik alarm! Set gölü taşabilir
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Trump tehdit etmişti! Patlama sesleri yükseldi
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
İdris Naim Şahin 3,5 saat ifade verdi!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
İki kurum için kapatma kararı geldi
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
Times Meydanı'nda korkunç anlar!
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor!
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
Yeni nesil çeteler için yolun sonu
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
Trump'ın Ankara'daki gizli operasyonu belgesel oldu
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
Türkiye'nin en ucuz otomobili zamlandı
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
Feribot faciasında can verenlere son veda
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
Trabzon şehir içi raylı sistem projesinin temeli atıldı
TRUMP'LA ANLAŞTI!
TRUMP'LA ANLAŞTI!
Maduro'yu deviren gizemli milyarderin kimliği ifşa oldu
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
183 milyar liralık ödeme ertelendi!
KAÇACAK YER BULAMADI
KAÇACAK YER BULAMADI
Almanya'da Başbakan Merz yuhalandı!
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bini aşkın kişi öldü, geriye bir tek o kaldı!
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı
Bakan Şimşek'in acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı
Kaydet
36 kişi yargılanıyordu... 13 yaşındaki çocuğun istismar davasında karar çıktı!
36 sanıklı istismar davasında karar çıktı!
Kaydet
Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.