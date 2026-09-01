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36 kişi yargılanıyordu... 13 yaşındaki çocuğun istismar davasında karar çıktı!

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36 kişi yargılanıyordu... 13 yaşındaki çocuğun istismar davasında karar çıktı!

Bartın’da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla 10'u 18 yaşından küçük 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Sanıklara 10 yıldan 30 yıla kadar değişen hapis cezaları verilirken, 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 9 sanık ise beraat etti.

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Bartın’da 13 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla 36 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen üçüncü duruşmaya, haklarında 25 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenen 25 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.R.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklu sanıklar Y.E.E, O.B, A.S, M.C.A. ve S.E.A'yı 16 yıl 8 ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.A.A, B.E.T, Y.E.A, B.A, A.K, M.Ç, B.E.B. ve S.A'yı ise 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, sanık V.B.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasını ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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"Nitelikli cinsel istismar" suçundan yaşı küçük tutuklu sanıklardan T.H. ve C.A. hakkında 10'ar yıl hapis cezası hükmü kuran heyet, hapisle cezalandırdığı B.N.G, N.H.T, Ş.M. ve U.K'nin tahliyesini kararlaştırdı.

"Cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan istismar" suçlarından hapis cezası verdiği C.T, E.K, F.D, Y.A, H.A. ve Y.E.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, 9 sanığın beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlemiş ve Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklanmıştı.

7 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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