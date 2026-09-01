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Türkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!

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Türkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!

Türkiye ile Gürcistan, sınır aşan suç örgütlerine karşı iş birliğini genişletiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’de suç işleyen bazı örgüt üyelerinin kimlikle geçiş kolaylığından yararlanarak Gürcistan’a geçtiğini belirtirken, "Onlar sınırı aşıyorsa biz de ilişkilerimizi sınır aşarak geliştirmeliyiz" dedi. İki ülke arasındaki iş birliği kapsamında bugüne kadar 866 kişi Türkiye’ye iade edildi.

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Türkiye’de suç işledikten sonra kimlikle Gürcistan’a geçen yeni nesil suç örgütleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin gündeminde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütü üyelerinin sınır ötesine geçerek Gürcistan’da barındığını belirterek, mücadelede ülkeler arasındaki iş birliğinin de sınırları aşması gerektiğini söyledi.

Bakan Çiftçi söz konusu açıklamaları resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Gürcistan’da yaptı.

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Çiftçi, Türkiye’nin güvenliği ile komşu ülkelerin güvenliğinin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, yeni nesil suç örgütü mensuplarının sınır aşan hareketliliğine karşı ülkeler arasındaki iş birliğinin de sınırları aşacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!
Başlık ResmiTürkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!

Bakan Çiftçi, "Kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de ayrı görmüyoruz. Türkiye'nin güvenliği ne kadar önemliyse komşularımızın güvenliğini de aynı şekilde önemli ve değerli görüyoruz.

Türkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!
Başlık ResmiTürkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!

Dolayısıyla zaman zaman ülkemizde suç işleyen yeni nesil suç örgütü mensuplarının da kimlikle geçiş kolaylığından faydalanarak Gürcistan'a geldiğini ve burada barındıklarını biliyoruz. Bundan dolayı da onlar nasıl suç işlerken sınır ötesine geçiyorlar, sınırı aşarak buraya geliyorlarsa biz de ilişkilerimizi sınır aşarak daha da geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

866 KİŞİ ÜLKEYE İADE EDİLDİ

Gürcistan makamlarıyla bugüne kadar sürdürülen iş birliğinin somut sonuçlarına ilişkin rakamları paylaşan Bakan Çiftçi, "Bugüne kadar Gürcistan makamlarıyla yapmış olduğumuz iş birliği ve güç birliği neticesinde toplamda 866 kişinin ülkemize iadesi ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Sadece bu yıl ülkemize iadesi sağlanan kişi sayısı 438. Bu da karşılıklı iş birliğimizin ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!
Başlık ResmiTürkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!
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Bakan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleri hem ülkemizde hem de başka yerlerde, bulundukları yerlerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi manada tehdit ediyorlar. Bunlar sınır tanımayan, dijital teknolojilerden beslenen ve karmaşıklaşan yapıları nedeniyle de ülkeler açısından ciddi manada tehditler oluşturuyorlar. Bu sorunla baş edebilmek hiçbir ülkenin kendi başına başa çıkabileceği bir husus değil. Onun için karşılıklı iş birliğini ve operasyonel iş birliğini artırmamız gerektiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Türkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!
Başlık ResmiTürkiye'de suç işleyip sınırı aşıyorlardı: Bakan Çiftçi'den Gürcistan'da net mesaj!

SIRADA YUNANİSTAN VAR

Türkiye’nin benzer temasları başka ülkelerle de sürdüreceğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Türkiye olarak bundan sonra da bu tür ziyaretlerimizin devam edeceğini huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Bu ziyaret ilkti. Bundan sonra da inşallah sırayla Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya benzer ziyaretlerimiz olacak. Benzer taleplerimizi, iş birliğimizi bu ülkelerle de geliştirmiş olacağız" dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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