Dr. Mehmet Can tarafından kaleme alınan “Ortak Hafıza Türk Kültürü” isimli kitap, Babıali Kültür Yayıncılığı etiketiyle neşredildi. Eser, Türk dünyasının tarih boyunca meydana getirdiği müşterek kültürel mirası, yaşanan acıları, göçleri, sürgünleri, mücadeleleri ve unutulmaya yüz tutmuş hatıraları tekrar gündeme taşıyor.

Kitapta, Türk milletinin farklı coğrafyalarda şekillenen birikimi ortak bir hafıza perspektifinden ele alıyor. Türkistan’dan Anadolu’ya, maziden günümüze uzanan geniş bir çerçevede; tarih, kültür, dil, kimlik ve sosyal hafıza arasındaki bağlara dikkat çekiliyor. “Ortak Hafıza Türk Kültürü”, sadece geçmişi anlatan bir çalışma değil; aynı zamanda hatırlamanın, anlamanın ve gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu da dile getiren bir eser. Dr. Can, tarihin sayfalarında kalan hadiseleri yeniden okuyucuya sunarken, Türk kültürünün ortak değerlerinin korunması ve yaşatılması gerektiğine de vurgu yapıyor.

Haftanın kitapları | Türk dünyasının müşterek kültürü

“ODYSSEİA” DESTANINA KAPSAMLI BİR TERCÜME

Homeros’un meşhur “Odysseia” eseri son aylarda yönetmen C. Nolan’ın “Odyssey” filmi vesilesiyle tekrar gündemde... Meşhur eser, tecrübeli bir savaşçı olan Odysseus’un yirmi sene sonra evine dönüşünü ve bu yolculuğun nasıl sonlandığını işliyor. Odysseus’un seyahatleri, pagan Yunan insanının korkularının ve arzularını yansıtıyor. Odysseia’nın masalsı anlatısı, özellikle MÖ 8. yüzyıldan itibaren Yunan dünyasının yöneldiği ticaret ve deniz aşırı keşiflerle belirginleşen bir geçiş döneminin de resmini sunuyor.

Haftanın kitapları | Türk dünyasının müşterek kültürü

Bu destan, Erman Gören’in tarafından tercüme edilerek Everest Yayınları etiketiyle okura sunuldu. Antik Yunancadan destanın kendine has katmanlı müzikalitesine uygun bir dille tercüme edilen eser; geniş çerçeveli giriş yazısı, hacimli bir sözlük, harita ve tablolarla zenginleştirilmiş. Kitabın girişinde “Odysseia” eserinin edebiyattaki yeri, yazarlara tesiri ve bu eseri çevirmenin zorlukları ele alınıyor.

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