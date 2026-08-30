Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidecek. Erdoğan'ın zirvede hitapta bulunacağı ve dünya liderleriyle kritik ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gideceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi

DÜNYA LİDERLERİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan'ın zirvede kritik temaslarda bulunacağının altını çizen Duran, "Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir." dedi.

KREMLİN, ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DUYURMUŞTU

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ne katılacağını ve çok sayıda ikili görüşme yapacağını vurgulayarak, Putin'in 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi

Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin gelişmelerin yanı sıra Karadeniz'deki durumun değerlendirileceğini belirten Uşakov, ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere Rusya-Türkiye işbirliğinin de gündemde olacağını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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