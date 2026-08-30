Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidecek. Erdoğan'ın zirvede hitapta bulunacağı ve dünya liderleriyle kritik ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gideceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi

DÜNYA LİDERLERİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan'ın zirvede kritik temaslarda bulunacağının altını çizen Duran, "Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyacımız olan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyacımız olan 'Büyük Türkiye Mutabakatı'

KREMLİN, ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DUYURMUŞTU

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ŞİÖ Zirvesi'ne katılacağını ve çok sayıda ikili görüşme yapacağını vurgulayarak, Putin'in 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor! Bişkek'te liderler zirvesi

Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin gelişmelerin yanı sıra Karadeniz'deki durumun değerlendirileceğini belirten Uşakov, ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere Rusya-Türkiye işbirliğinin de gündemde olacağını söyledi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI
Erdoğan: İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu
MAÇ GOLLE BAŞLADI
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında
"SÖYLEYİN KAPTANA GERİ DÖNSÜN"
Girne açıklarında facia geliyorum demiş! İşte o anlar
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor!
TRANSFER ÖNCESİ DESTEK
TRANSFER ÖNCESİ DESTEK
Beşiktaş kararında Kenan ve Zeki detayı
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
Girne açıklarında batan gemi için krizi masası
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
Erdoğan'dan gemi faciasına dair ilk açıklama
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
Gabriel Martinelli ile 5 yıllık anlaşma
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırıldı!
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
TRUMP İSTEDİ, GOOGLE YAPTI
TRUMP İSTEDİ, GOOGLE YAPTI
Haritaları açanlar yeni isimle karşılaşacak
BİR CAN DAHA GİTTİ
BİR CAN DAHA GİTTİ
İETT kazasında bilanço ağırlaşıyor
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Diyarbakır'daki provokasyona en net cevap
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
Komutanlar Trump yönetimine karşı çıktı!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
'DİMDİK AYAKTAYIZ'
'DİMDİK AYAKTAYIZ'
Maduro aylar sonra ortaya çıktı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fırat Aydınus:
Fırat Aydınus: "F.Bahçe lehine penaltı verilmeliydi"
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Zana ile görüştü! Başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Zana ile görüştü!
Kaydet
Eyüpspor'dan 90+4'te müthiş geri dönüş
Eyüpspor'dan 90+4'te müthiş geri dönüş
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.