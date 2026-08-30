Voleybolseverler bugün oynanacak karşılaşmaları ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın programını araştırıyor. Kadın Milli Takımımız, 2026 Akdeniz Oyunları'nda finale yükselirken Filenin Sultanları ise Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda mücadele edecek. Bugün voleybol maçı var mı sorusunun cevabı ise takvimle beraber netleşti.

Kadın Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya için sahaya çıkacak. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki son 16 turu karşılaşması ise Salı günü oynanacak. İşte İtalya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri ve maç saati...

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

30 Ağustos Pazar günü Kadın Milli Takımımız 2026 Akdeniz Oyunları'nda saat 18.00'de İtalya ile altın madalya için karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası'nda ise İstanbul'daki son 16 turu karşılaşmaları 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanacak. 31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da Hollanda ile Slovenya, saat 19.00'da ise Polonya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Salı günü saat 16.00'da Belçika-Almanya maçı oynanacak. Aynı gün saat 19.00'da ise Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısında çeyrek final bileti almak için sahaya çıkacak.

Bugün voleybol maçı var mı, Filenin Sultanları son 16 turu maçı ne zaman? İtalya-Türkiye maçı bu akşam!

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANİ KANALDA?

Kadın Milli Takımımız, 2026 Akdeniz Oyunları finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 30 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda finale namağlup yükselen Milliler, altın madalya için mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Bugün voleybol maçı var mı, Filenin Sultanları son 16 turu maçı ne zaman? İtalya-Türkiye maçı bu akşam!

FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN?

Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki son 16 turu rakibi Azerbaycan oldu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki son 16 turu karşılaşması 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısında galip gelmesi halinde Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselecek. Millilerin çeyrek finaldeki muhtemel rakibi ise Belçika-Almanya eşleşmesinden çıkacak takım olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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