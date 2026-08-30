Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da
Fotoğraf Başlığı Mekke Ortak Savunma Komitesinin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbulda

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısının yarın İstanbul'da yapılacağı bildirildi. Toplantıda savunma sanayii iş birliğinden ortak caydırıcılığa, terörle mücadeleden üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi kuruldu. Söz konusu komitenin ilk toplantısının, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da yapılacağı kaydedildi.

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da
Başlık ResmiMekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

ÜÇ ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılması öngörülüyor. Pakistan'dan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ile Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir'in toplantıya iştirak etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ı ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz el Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili'nin temsil etmesi öngörülüyor.

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da
Başlık ResmiMekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

MASADAKİ KONULAR BELLİ OLDU

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantıda uluslararası güvenlik konularının gündemde yer alacağını belirterek, "Savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ile araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayii alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek" bilgisini paylaştı.

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da
Başlık ResmiMekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

Toplantıda ayrıca komitenin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarındaki çalışmaları yönlendirecek sekretarya ile diğer ilgili mekanizmaların çerçevesinin çizilmesi ve gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Kaynaklar, toplantının Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "bölgede güvenlik, barış ve istikrarın pekiştirilmesini hedefleyen, meselelere iş birliğine dayalı güvenlik anlayışıyla yaklaşan ve çatışma yerine huzur ve refahı önceliklendiren tüm ülkelere önemli fırsatlar sunduğunun" vurgulanmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da
Başlık ResmiMekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI'NIN AMACI NEDİR?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın artan bölgesel ve uluslararası istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladığı anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

"BİR TARAFA SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK"

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Gök Vatan
DÜNYA

Gök Vatan'da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!"
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
O ÜLKERE DİKKAT!
O ÜLKERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
BES'te fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
Mücteba Hamaney Türkiye dahil birçok ülkeye seslendi!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
KİLO VERDİREN SAKIZ!
KİLO VERDİREN SAKIZ!
Mide asidini dengeliyor, bağırsakları hareketlendiriyor
ADIM ATAR ATMAZ SİLAH ÇEKTİ
ADIM ATAR ATMAZ SİLAH ÇEKTİ
Çocuk kavgası sonrası dehşete düşüren görüntü
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
200 binden başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir...
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’da Rafael Leao sonrası flaş sözler: Abdürrahim Albayrak’tan Camavinga mesajı
Aslan’da Leao sonrası Camavinga mesajı
Kaydet
Adalar Fayı’nda şaşırtan analiz! Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı: Sarsıntılar kollar üzerinde gerçekleşmiş
Adalar Fayı’nda şaşırtan analiz! Hasan Sözbilir açıkladı
Kaydet
Asmalardaki tonlarca üzümü çaldılar! Çiftçinin zararı büyük
Asmalardaki tonlarca üzümü çaldılar! Çiftçinin zararı büyük
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.