Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısının yarın İstanbul'da yapılacağı bildirildi. Toplantıda savunma sanayii iş birliğinden ortak caydırıcılığa, terörle mücadeleden üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi kuruldu. Söz konusu komitenin ilk toplantısının, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da yapılacağı kaydedildi.

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

ÜÇ ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılması öngörülüyor. Pakistan'dan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ile Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir'in toplantıya iştirak etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ı ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz el Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili'nin temsil etmesi öngörülüyor.

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

MASADAKİ KONULAR BELLİ OLDU

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantıda uluslararası güvenlik konularının gündemde yer alacağını belirterek, "Savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ile araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayii alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek" bilgisini paylaştı.

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

Toplantıda ayrıca komitenin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarındaki çalışmaları yönlendirecek sekretarya ile diğer ilgili mekanizmaların çerçevesinin çizilmesi ve gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Kaynaklar, toplantının Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "bölgede güvenlik, barış ve istikrarın pekiştirilmesini hedefleyen, meselelere iş birliğine dayalı güvenlik anlayışıyla yaklaşan ve çatışma yerine huzur ve refahı önceliklendiren tüm ülkelere önemli fırsatlar sunduğunun" vurgulanmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Mekke Komitesi'nin ilk toplantı tarihi belli oldu! Gözler İstanbul'da

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI'NIN AMACI NEDİR?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın artan bölgesel ve uluslararası istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladığı anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

"BİR TARAFA SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK"

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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