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Asmalardaki tonlarca üzümü çaldılar! Çiftçinin zararı büyük

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Asmalardaki tonlarca üzümü çaldılar! Çiftçinin zararı büyük

Denizli’nin Buldan ilçesinde üzüm bağına giren hırsızlar, yaklaşık 2 ton üzümü keserek araçlarına yükleyip kaçtı. Olayda üreticinin uğradığı zararın yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

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Denizli’nin Buldan ilçesinde Acısu mevkii Halıllar Bağları olarak bilinen bölgede, İbrahim Özet’e ait üzüm bağına giren kişi veya kişiler, asmalardaki üzümleri keserek beraberlerinde getirdikleri araca yükledi.

Sabah saatlerinde bağına gelen İbrahim Özet, Redglobe cinsi üzümlerin asmalardan kesildiğini fark etti. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan Özet, hırsızların kadınlı erkekli bir grup halinde bağa geldiklerini ve yaklaşık 2 ton üzümü keserek götürdüklerini öğrendi.

ZARAR YAKLAŞIK 100 BİN TL

Üzümlerin çalınmasının yanı sıra asmalara da zarar veren hırsızların, üreticiyi büyük bir maddi kayba uğrattığı belirtildi. Olay nedeniyle bağda meydana gelen toplam zararın yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Yaşanan hırsızlık, emeği ve alın teriyle üretim yapan üzüm üreticilerini de tedirgin ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Buldan
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