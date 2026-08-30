ÖZEL│ Onu durdurmak neredeyse imkânsız! Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı

Galatasaray’ın Milan’dan kadrosuna kattığı Rafael Leão, Portekiz basınının da gündeminde. Yıldız futbolcunun yeteneklerini ve son yıllardaki performansını Türkiye Gazetesi'ne değerlendiren Portekizli gazeteciler, Leão’nun özellikle bire birlerde rakip savunmalar için büyük tehdit olduğunu vurguladı. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden zirveye taşıması için istikrar konusunda önemli bir sınav vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ligde ve Avrupa’da mutlak başarıya ulaşmak isteyen Galatasaray, transferde Aston Villa ile yarış halinde olduğu Rafael Leão’yu kadrosuna kattı. Transfer sezonunun bitimine günler kala hücum hattını dikkat çekici şekilde güçlendiren sarı-kırmızılılar, özellikle Şampiyonlar Ligi mücadeleleri öncesi taraftarına umut aşıladı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun sahaya adım atacağı maç merakla beklenirken, Portekizli futbol muhabirleri yetenekli ismi Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi. Meslektaşlarımız, yıldız oyuncunun son yıllardaki istikrarıyla ilgili dikkat çeken tespitler yaptı.

Rafael Leão

RODRIGO COIMBRA (FLASHSCORE PORTUGAL): “KALİTESİNİ SORGULAMAK ÇOK ZOR”

Flashscore Portugal muhabiri Rodrigo Coimbra, başarılı futbolcunun son yıllardaki performansına değinerek, “Leão'nun son birkaç sezondaki istatistiklerine baktığımızda, bence onun istikrarlılığı bazen hafife alınıyor. Düzenli olarak 10’dan fazla gol attı; ayrıca 2021 ile 2025 yılları arasında istikrarlı bir şekilde yine onlarca asist üretti. Bu durum, özellikle AC Milan'ın o dönemde takım olarak her zaman başarılı olmadığı düşünüldüğünde büyük önem taşıyor. Geçen sezon bile, temel istatistikleri güçlü kalmaya devam etti. Bireysel olarak bakıldığında, Leão'nun kalitesini sorgulamak çok zor. Aynı zamanda, her zaman ulaşabileceği başka bir seviye daha olduğunu hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Onu durdurmak neredeyse imkânsız! Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı

“ONUNLA KARŞILAŞMAK İSTEMİYORLAR”

27 yaşındaki oyuncunun hücum hattındaki özelliklerine dikkat çeken Coimbra, “Bire bir durumlarda son derece güçlü ve topun kontrolünü kaybetmeden uzun mesafeler boyunca top sürebiliyor. Leão, önünde boş alan olduğunda onunla karşı karşıya gelmek isteyen savunmacı sayısı oldukça azdır. Rakamlar bu izlenimi pekiştiriyor. Geçen sezon 227 kez topla ilerleme gerçekleştirdi ve rakip ceza sahası içindeki topla buluşma sayısında üst sıralarda yer aldı. Avrupa'nın en büyük beş ligindeki hücum oyuncuları arasında, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısında %82'lik dilimde yer alıyordu; ayrıca şut ve dripling denemesi istatistiklerinde de ortalamanın üzerindeydi. Bu durum, onun topu ileri taşıma ve tehlikeli bölgelere istikrarlı bir şekilde ulaşma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.” dedi.

“DAHA İYİSİ OLABİLİR”

Portekizli kanat oyuncusunun potansiyeline değinen meslektaşımız, “Aynı zamanda iyi bir bitiricidir ve farklı şekillerde skor üretebilir. Ama yine de bugün olduğundan çok daha iyi bir oyuncu olabileceğine inanıyorum. Fiziksel ve teknik yetenekleriyle ulaşabileceği potansiyel son derece yüksek. Hâlâ Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından biri olma potansiyeline sahip.” şeklinde konuştu.

Onu durdurmak neredeyse imkânsız! Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı

“RAKİPLERİNE MESAJ VERDİ”

Leão’nun transfer sürecini ve Galatasaray tercihini değerlendiren gazeteci, şöyle devam etti:

“Galatasaray'a büyük saygı duyuyorum ama 27 yaşında olan Rafael Leão'nun Premier Lig veya La Liga'nın en üst düzey kulüplerinden birinde oynamasını bekliyordum. Sahip olduğu yeteneklerle o seviyede oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında kararı beni biraz şaşırttı. Ancak Galatasaray cephesinden bakıldığında, bu olağanüstü bir transfer ve rakiplere verilmiş çok güçlü bir mesaj. Maçın gidişatını neredeyse tek başına belirleyebilecek bir oyuncuyu transfer ettiler.”

Onu durdurmak neredeyse imkânsız! Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı

“YIKICI ETKİ OLUŞTURUR”

Başarılı kanat oyuncusunun hücum hattına vermesini beklediği katkıya vurgu yapan Coimbra, “Onlara hız, güç, top sürme yeteneği, gol atma becerisi ve belki de en önemlisi hücum bölgesinde öngörülemezlik kazandıracak. Topla buluşma haritası ayrıca ceza sahasına yönelmeden önce özellikle kanat bölgelerinde ve sahanın ilerisinde topu karşılama konusunda ne kadar rahat olduğunu da gösteriyor. Galatasaray, ondan hem daha organize hücumlarda hem de —belki de daha tehlikeli bir şekilde— hızlanma yeteneğinin yıkıcı bir etki oluşturabileceği geçiş oyununda yararlanabilir. Leão, tamamen odaklanır ve orada gerçekten fark oluşturmak isterse, bence Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncusu olmaya aday bir isim.” diye konuştu.

“BAZI TAKIMLARA SÜPRİZ YAPABİLİRLER”

Sarı-kırmızılıların, bu transferle beraber Şampiyonlar Ligi’ndeki başarı şansını değerlendiren Portekizli muhabir, sözlerini şöyle noktaladı:

“Galatasaray; PSG, Barcelona, ​​Aston Villa ve Sporting gibi takımlarla karşılaşacak. Dolayısıyla oldukça zorlu bir Şampiyonlar Ligi fikstürü söz konusu. Ancak Leão, onlara bu seviyede değerli olabilecek özellikler sunacak. Daha güçlü takımlara karşı, Galatasaray'ın topa daha az sahip olduğu ve topu geri kazandıktan sonra hızlıca atağa geçmesi gereken anlar olacaktır. Bu anlarda Leão; hızı, topu 30-40 metre taşıyabilme ve neredeyse tek başına fırsat oluşturabilme yeteneği sayesinde yıkıcı olabilir. Elbette Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak başlıca adaylar arasında saymam; ancak bazı takımlara sürpriz yapabileceklerini düşünüyorum. Sahip oldukları kaliteye bakınca, lig aşamasını geçmenin gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyorum. Sonrasında ise eleme usulü maçlarında her şey olabilir.”

PEDRO BARATA (EXPRESSO): “BEKLENEN SIÇRAMAYI YAPAMADI”

Expresso muhabiri Pedro Barata ise, yıldız oyuncunun son yıllarda form konusunda sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Performansı son iki yılda önemli ölçüde düştü. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında üst düzey bir performans sergiliyordu. Milan'ın —hatta belki de tüm Serie A'nın— en iyi oyuncusu olarak öne çıkarak milli takımda da başarılı bir grafik çiziyordu ancak son dönemde gerek fiziksel gerekse zihinsel nedenlerle formunda ciddi bir düşüş yaşadı. Özellikle istikrarlı performans açısından, herkesin beklediği sıçramayı yapamadı.” ifadelerini kullandı.

“MODERN BİR SANTRFORUN PROTOTİPİ”

Leão’nun teknik özelliklerine değinen Barata, “İnanılmaz yeteneklere sahip bir oyuncu. Son yıllarda Portekiz altyapısından çıkan en büyük yeteneklerden biri. Hızlı, güçlü ve teknik becerisi yüksek bir hücum oyuncusu; adeta modern santrforun prototipi. Belki ceza sahası içindeki oyununu ya da bitiriciliğini biraz geliştirebilirdi.” dedi.

“GALATASARAY İÇİN UYGUN BİR İSİM”

27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-kırmızılılara transferinden bahseden Portekizli muhabir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Milan'dan ayrılmak istediğini en başından beri dile getirmişti. Ancak transfer piyasasında onun için pek fazla kapı açılmadı. Bence kariyerinin bu aşamasında, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve büyük hedefleri olan Galatasaray için uygun bir isim. Galatasaray'ın Avrupa'da her zaman büyük hedefleri olduğunu biliyorum ancak bazı nedenlerden dolayı pek ileriye gidemediler. Bence bu zor bir durum; çünkü futbolun zirvesi hâlâ Türk Ligi’nden çok uzak görünüyor ancak Galatasaray hücum kalitesi açısından bir eksiklik yaşamıyor. Rafael Leão için en önemli şey, kendini önemli hissetmek ve istikrar yakalamaktır.

Onu durdurmak neredeyse imkânsız! Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı

JOAO F. FİGUEİREDO (SPORT TV PORTUGAL): “DURDURMAK NEREDEYSE İMKANSIZ”

Portekizli yıldızın geçmiş yıllardaki performansından bahseden Sport TV Portugal muhabiri Joao F.Figueiredo ise, “Leão, Milan'ın Scudetto (Serie A Kupası) kazandığı sezon sergilediği seviyeden oldukça uzak. O günden sonra bir daha asla o anki kadar belirleyici istatistikler veya performanslar ortaya koyamadı. Son yıllarda hem kulüp düzeyinde hem de Portekiz Milli Takımı’nda önemini yitirdi. Leão'dan ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. 90 dakika boyunca uyuyor gibi davranıp sonra da inanılmaz bir gol atabilen türden bir oyuncu. Teknik açıdan Leão, hâlâ Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Savunmacıların üzerine doğru koşup onlarla bire bir mücadele edebileceği bir alan bulduğunda, onu durdurmak neredeyse imkansızdır. O, inanılmaz bir bitiricilik yeteneğine sahip. Onu geri planda tutan şey zihniyeti oldu. Leão, kendisine güvenen teknik direktörlerin beklediği istikrarı bir türlü sağlayamadı.” dedi.

Onu durdurmak neredeyse imkânsız! Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı

“İDEAL ORTAM GALATASARAY’DA OLABİLİR”

27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’e transferiyle beraber seviye olarak geriye gittiğini savunan Figueiredo, şöyle devam etti:

“Galatasaray, devasa bir taraftar kitlesine ve büyük bir karizmaya sahip çok büyük bir kulüp olmasına rağmen Leão kariyerinde geriye doğru bir adım attı. Milan'dan ayrılmak istediğini açıkladığında, belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele eden kulüplerin onun uğruna bir servet harcamaya istekli olacaklarını düşünmüştü ama bu gerçekleşmedi. Bunun büyük bir kısmı, potansiyelini yeterince istikrarlı bir şekilde kanıtlayamayan Leão'nun kendisinden kaynaklanıyor. Geriye onun için Galatasaray kalmıştı. Bence burada, yeniden kendini önemli ve belirleyici hissetmesi adına ideal bir ortam olabilir. Al Nassr'da João Félix ile gördüğümüz duruma benzer bir şey yaşanabilir. Bu oyuncular hâlâ çok gençler ve bu tür ortamlarda serpilip gelişme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahipler. Galatasaray'da yeniden sevildiğini hissedebilir.”

“OKAN BURUK İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV”

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki şansına değinen Portekizli muhabir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Leão, büyük maçları seviyor; ancak Galatasaray'ın puan çıkarabileceği AEK, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşmalarında Portekizli kanat oyuncusunun motivasyonunu yüksek tutmak, Okan Buruk için önemli bir sınav olacak. Galatasaray’ın sezonu, Leão'nun altyapıdan yetiştiği ve henüz 18 yaşındayken Jorge Jesus tarafından A takımda ilk kez forma şansı bulduğu Sporting deplasmanında başlıyor. Ardından, AC Milan'a transfer olmadan önce etkileyici performans sergilediği Lille ve kendisiyle görüşmelerde bulunan Aston Villa da var. Leão’nun, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye taşıyacak kadar belirleyici bir rol oynayacağına inanmıyorum.”

Haberle İlgili Daha Fazlası