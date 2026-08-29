Milli savaş uçağı KAAN, silahlı atış testlerine başlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Yeterli olgunluk seviyesine ulaştı" diyerek KAAN'ın silahlı atış testlerine başlayacağı tarihi açıkladı.

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN, seri üretime doğru adım adım ilerlerken kritik bir test aşamasına daha giriyor.

KAAN'ın silahlı test atışlarına başlama tarihi için beklenen açıklama geldi.

KAAN silahlı atış testlerine başlıyor! "Yeterli olgunluğa ulaştı" diyerek tarih verdi

KAAN SİLAHLI ATIŞLARA BAŞLIYOR

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın silahlı atış testlerine başlayacağı tarihi açıkladı.

KAAN silahlı atış testlerine başlıyor! "Yeterli olgunluğa ulaştı" diyerek tarih verdi

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Demiroğlu, "KAAN, 2027'de silahlı atış testlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

"YETERLİ OLGUNLUĞA ULAŞTI"

Türk savunma sanayinin gözdesi olan savaş uçağının geliştirilme aşamalarına dikkat çeken Demiroğlu, "KAAN, yeterli olgunluk seviyesine ulaştı. Önümüzdeki sene 3. prototipte hem dış kanat altından hem de iç haznelerinden silahlı testler yapılacak" dedi.

KAAN silahlı atış testlerine başlıyor! "Yeterli olgunluğa ulaştı" diyerek tarih verdi

KAAN SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

KAAN, 5. nesil savaş uçaklarının tüm özelliklerini bünyesinde barındıran, çift motorlu, düşük radar görünürlüğüne sahip bir jet avcı uçağı.

Düşük radar kesit alanı, dahili silah yuvaları, süper seyir kabiliyeti, yüksek manevra kabiliyeti ve 1.8 Mach azami hızıyla hem hava-hava hem hava-yer muharebelerinde üstünlük sağlıyor.

Entegre modüler aviyonikler, sensör füzyonu, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle pilotun iş yükünü azaltan KAAN, geniş ekran ve kaska monte gösterge sistemleriyle artırılmış durumsal farkındalık sunuyor.

Teknik özellikler arasında 55.000 feet irtifa tavanı, +9g/-3.5g güç limitleri ve görüş içi/ötesi silah entegrasyonu bulunuyor.KAAN’ın radarda düşük görünürlük sağlayan tasarımı, TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği frekans seçici radom ve RASEM-RADOM yazılımlarıyla destekleniyor.

Uçak, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM, GÖKHAN, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN gibi yerli mühimmatlarla donatılacak.

Ayrıca, bütünleşik elektro-optik sistemler, AESA radar ve elektronik harp sistemleri, KAAN’ı modern harp sahasında benzersiz kılıyor.

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