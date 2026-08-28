Müzenin kalıcı sergisi yenilendi

İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yenilenen “Türk Resmini İzlemek” sergisi yeniden ziyarete açıldı. Osman Hamdi Bey ve Mihri Hanım’ın eserlerinin de yer aldığı müze, eylül ayı boyunca ücretsiz gezilebilecek.

Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergisi, kurgusuna eklenen tematik odalar ve eserlerle tekrar ziyarete açıldı.

Bu yenilemeyle birlikte, müzenin geçmiş süreli sergilerinden ilham alan özel seçkiler de kalıcı serginin birer parçasına dönüştü.

Sergi, Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” ve Mihri Hanım’ın “Otoportre”si ile açılıyor. Fahrünnisa Zeid’in “Mevleviler” eseri de sergide görülebiliyor.

Farklı tematik alanların olduğu kalıcı sergide “İstanbul’un Resmi” odasında şehrin sanatsal mirası izlenebilirken “Natürmort” salonunda Türk resmindeki bu geleneğin farklı örnekleri bir araya getiriliyor.

1.000’den fazla sanatçının 2.800’ü aşkın eserini barındıran müze, eylül ayı boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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