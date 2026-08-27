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Ekonomi

Avrupa'da dizel fiyatları yüzde 70'i aşarken, 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

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Avrupa'da dizel fiyatları yüzde 70'i aşarken, 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

Dünyadaki jeopolitik gerilimler sürüyor. Bundan etkilenen akaryakıt arzı tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bu durum Avrupa'yı da vurdu. Dizel fiyatları savaş öncesine kıyasla yüzde 70 artarken, Avrupa kıtası 7 yıl sonra ilk kez Meksika'dan ultra düşük kükürtlü dizel ithal etmeye yöneldi.

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Orta Doğu’daki belirsizlikler küresel çapta akaryakıtta arz sıkıntısı yaşatmaya devam ediyor. Akaryakıtta yaşanan arz sıkıntıları tüm dünyada olumsuz karşılanırken Avrupa'da bu durumdan etkileniyor. Yaşanan küresel arz sıkıntısı Avrupa'da 7 yıl sonra bir ilki yaşattı. Avrupa kıtası 7 yıl sonra ilk kez Meksika'dan ultra düşük kükürtlü dizel ithal etmeye yöneldi.

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Savaş nedeniyle yaşanan rafine kapasitelerinin devre dışı kalması, yakıt akışlarının azalması Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları ve Moskova'nın dizel ihracatına getirdiği kısıtlamalar derken yaşanan bu jeopolitik gerilimler Avrupa'daki dizel fiyatlarını savaş öncesine kıyasla tam tamına yüzde 70 arttırdı.

Avrupa'da dizel fiyatları yüzde 70'i aşarken, 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
Başlık ResmiAvrupa'da dizel fiyatları yüzde 70'i aşarken, 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

7 YIL SONRA BİR İLK

Avrupa'da dizel yakıt arzında yaşanan krizin derinleşmesi, kıtayı 7 yıl sonra ilk kez Meksika'dan dizel ithal etmeye yöneltti. Habere göre, Pemex şirketi ağustos ayında İspanya'ya yaklaşık 300 bin varil ultra düşük kükürtlü dizel gönderdi. Şirket Meksika devletine ait olarak öne çıkarken, yeni sevkiyatı öncesinde İtalya'da temmuz ayında Avrupa standartlarını karşılayacak kadar düşük kükürt içeren bir dizel sevkiyatı almış durumda. Şirket ayrıca nisan ayında da benzer bir şekilde bir sevkiyatta Fransa'ya gerçekleştirmiş. Bu verilere bakıldığında arz krizi giderek büyürken savaşın seyri ileriki dönemlerde dünyada akaryakıt açısından nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Avrupa'da dizel fiyatları yüzde 70'i aşarken, 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
Başlık ResmiAvrupa'da dizel fiyatları yüzde 70'i aşarken, 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

TÜRKİYE'DE MOTORİNİN SON DURUMU NE?

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta büyük bir indirim gelen Türkiye'de, bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5 liradan fazla düşüş oldu. Böylece araç sahiplerinin akaryakıt maliyeti bir depoda 200-250 lira arasında düştü.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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