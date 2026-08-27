Marmara’da 8 km’lik çarpışma yastığı ortaya çıktı! Deprem senaryoları sil baştan, Osman Bektaş işlevini açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara senaryolarına yenisini ekledi. Ana Marmara Fayı’nın 10–20 km derinde hızla süründüğünü belirten Bektaş, “Bu hareket yalnızca 3 km’lik kesimi M6+ depremleri üretiyor olabilir” dedi. Bektaş, Orta Marmara’daki bu gerilmelerin 8 km’lik çarpışma yastığı sayesinde dağıtılarak, daha küçük depremlere neden olabileceğini ifade etti. Bektaş, 2025’teki 6.2’lik Silivri depremi de buna örnek gösterdi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki büyük deprem senaryolarına ilişkin açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bektaş “Marmara sil baştan” ve “Marmara’nın 8 km’lik çarpışma yastığı” başlıkları adı altında iki paylaşım yaptı.

“M6+ DEPREMLERİ ÜRETİYOR OLABİLİR”

Bir görsel paylaşan Bektaş “Batı sırtı–Orta Marmara Çukuru’ndaki tekrarlayan depremler, Ana Marmara Fayı’nın 10–20 km derinde 33-57 mm/yıl hızda süründüğünü gösteriyor. Bu hareketin yalnızca 3 km’lik soğuk, kırılgan, kilitli, kabuk kesimi M6+ depremleri üretiyor olabilir” dedi.

Marmara’da8 km’lik çarpışma yastığı ortaya çıktı! Deprem senaryoları sil baştan, Osman Bektaş işlevini açıkladı

Bektaş, geri kalan hareketin ise tam taşlaşmamış, 8 km kalınlığındaki kısmi kilitli sediman örtüsünde daha küçük depremler ile tüketilebildiğini varsaydı.

Prof. Dr. Osman Bektaş

8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI

“Marmara’yı sil baştan düşünmenin zamanı” diye vurgulayan Bektaş “30–50 mm/yıl hareketin ne kadarı deprem, ne kadarı sessiz deformasyon olarak harcanıyor?” diye sordu.

"ÖRTÜ GERİLMELERİ DAĞITIYOR"

Bektaş, paylaşımında şöyle uyardı:

Batı/orta Marmara'da 3 km kalınlığındaki kilitli, sismik kabuğun üretebileceği M6+ depremin gerilmeleri, daha üstteki suya doygun kalın sediman örtüsüne doğrudan aktarılsa da, örtü bu gerilmeleri bir “deformasyon yastığı” gibi dağıtarak daha küçük depremlere ve sığ/yüzeysel creep'e neden olabilir. 2025 M6,2 depremindeki 0,21 g ve 10–32 saniye deprem süresi bu görüşü destekler.

SİLİVRİ’DE 6.2’LİK DEPREM

İstanbul'da 23 Nisan 2025’te saat 12: 49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi. Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan deprem sonrasında en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi.

Marmara’da8 km’lik çarpışma yastığı ortaya çıktı! Deprem senaryoları sil baştan, Osman Bektaş işlevini açıkladı

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