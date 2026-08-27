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18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı

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18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nın iki yakasında sıralanan tarihi yalılar, görkemli mimarileri ve yüksek değerleriyle yıllardır dikkat çekiyor. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan birçok yapı, sahip oldukları tarihi özelliklerin yanı sıra Boğaz manzarası ve konumları nedeniyle milyonlarca dolarlık değerleriyle de öne çıkıyor. Sosyal medyada gündeme gelen bir sıralama ise Boğaz'da en fazla yalının hangi ailelerin mülkiyetinde bulunduğunu ortaya koydu.

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Boğaz hattında yaklaşık 600 yalı bulunduğu, bunların 366'sının ise tescilli tarihi eser niteliğinde olduğu belirtiliyor. Yalıların değerini yalnızca yapıların büyüklüğü belirlemiyor. Konum, Boğaz'a olan cephe, rıhtım uzunluğu, bahçe ve arsa büyüklüğü, restorasyon durumu ile yapıda korunan tarihi ve özgün detaylar da fiyat üzerinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle bazı yalıların değeri onlarca milyon doları bulurken, Boğaz'ın en özel noktalarında yer alan büyük yapılar için 100 milyon doların üzerinde rakamlar telaffuz edilebiliyor.

18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
Başlık Resmi18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı

ZİRVEDE SABANCI AİLESİ VAR

Sosyal medyada paylaşılan listeye göre Boğaz'da en fazla yalısı bulunan ailelerin başında Sabancılar geliyor. Ailenin farklı üyeleri ve kollarına ait olduğu belirtilen toplam 18 yalı mevcut. Söz konusu yapıların Emirgan, Yeniköy, Beylerbeyi, Kandilli, Vaniköy ve Anadoluhisarı gibi Boğaz'ın değerli bölgelerinde yer aldığı ifade ediliyor.

Sabancı ailesiyle özdeşleşen yapılardan biri Emirgan'daki Atlı Köşk. Hacı Ömer Sabancı tarafından 1951 yılında satın alınan köşk, bahçesindeki bronz at heykelinin ardından bu isimle anılmaya başladı. Yapı, bugün Sakıp Sabancı Müzesi olarak hizmet veriyor. Beylerbeyi'ndeki Şevket Paşa Yalısı da aileyle anılan önemli yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olduğu belirtilen yalı, 14 odasıyla da dikkat çekiyor.

18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
Başlık Resmi18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı

ÇOLAKOĞLU AİLESİ İKİNCİ SIRADA

Listede ikinci sırada ise 6 yalıyla Çolakoğlu Ailesi yer alıyor. Demir-çelik ve sanayi yatırımlarıyla tanınan ailenin Boğaz'ın özellikle Anadolu yakasında çeşitli mülklere sahip olduğu belirtiliyor. Kandilli, Vaniköy, Anadoluhisarı ve Paşabahçe'deki bazı tarihi yapıların aile üyeleriyle ilişkilendirildiği aktarılıyor.

Kandilli'deki Mustafa Fazıl Paşa Yalısı ve Hadi Semi Bey Yalısı, aileyle anılan yapılar arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra Kuruçeşme'deki Mabeynci Arif Bey Yalısı, Vaniköy'deki Recaizade Yalısı ve Paşabahçe'deki Tahir Paşa Yalısı da çeşitli derlemelerde Çolakoğlu ailesinin farklı üyeleriyle birlikte anılıyor.

YALÇIN VE ÖZALTIN AİLELERİ 5'ER YALIYLA TAKİPTE

Listenin üçüncü sırasında Yalçın Ailesi bulunurken, ailenin Boğaz'da 5 yalısı olduğu belirtiliyor. Özellikle Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, diğer adıyla Faruk Yalçın Yalısı, son dönemde 55 milyon dolarlık satış bedeliyle gündeme gelmişti.

Yalçın ailesiyle aynı sayıda, yani 5 yalıyla Özaltın Ailesi de listede yer alıyor. İnşaat, enerji ve turizm alanındaki yatırımlarıyla bilinen ailenin Anadoluhisarı'ndaki Durusel Yalısı ve Kanlıca'daki Simavi Yalısı gibi yapılarla anıldığı belirtiliyor.

18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
Başlık Resmi18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı

KOÇ AİLESİ LİSTEDE BEŞİNCİ

Boğaz'ın yalı sahibi aileleri sıralamasında Koç Ailesi ise 3 yalıyla beşinci sırada bulunuyor. Kanlıca'daki Nuri Paşa Yalısı ve Kandilli'deki Kont Ostrorog Yalısı, aileyle özdeşleşen tarihi yapılar arasında gösteriliyor.

18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
Başlık Resmi18 yalıyla zirvede! Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı

Öte yandan yalıların miras, satış ve aile içi devirlerle zaman içerisinde el değiştirebildiği belirtiliyor. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan listenin resmi bir tapu dökümü olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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