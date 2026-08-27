Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmanın lideri Alparslan Kuytul'un, kendisinin izni olmadan evlenen bir kişinin evini bastırıp darp ettirdiği iddia edildi.

Adana polisi tarafında yapılan operasyonda tutuklanan Alparslan Kuytul'un iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede gizli tanık ifadelerine göre kendi rızası olmadan evlenen damadın evine baskın yaptırıp darp ettirdiği iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Kuytulcular" olarak tanınan yapılanmaya yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonda, aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da yer aldığı 35 şüpheli tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest kalmıştı. Kuytul, 2021 senesinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında da kaçıran kişileri azmettirdiği iddia edilerek yargılanmaya başlanmıştı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Kuytul ile alakalı kan donduran gizli tanık beyanları olduğu öne sürüldü. Bazı gizli tanık beyanlarında yapılanma içinde olduğu iddia edilen "cezalandırma" yöntemleri ile alakalı dikkat çekici iddialar yer aldı. Gizli tanık ifadelerinde, yapılanma içinde bazı kişilerin cezalandırılmasının liderin bilgisi ya da izni kapsamında yapıldığı öne sürüldü. Tanık, herhangi bir kişinin liderden habersiz ödüllendirme veya cezalandırma yapamadığını öne sürdü.

Alparslan Kuytul'dan kendisinden izinsiz evlenen damada dayak iddiası

KUYTUL EVLİLİĞE RAZI OLMAYIP DAMADI DÖVDÜRDÜ İDDİASI

Dosyadaki bir gizli tanık ifadesinde yapılanma içindeki bir kadın ile erkeğin birbirlerini sevip evlenmek istedikleri, evlilik sorumlusunun da bu evliliği uygun gördüğü fakat ardından Alparslan Kuytul'un evliliğin gerçekleşmesini istemediği öne sürüldü.

Tanık, çiftin Kuytul'un izni olmamasına karşın evlenmesinin sonrasında Adana'da olan evlerine baskın yapıldığını ve damadın dövüldüğünü iddia etti. Tanığın ifadesinde, erkeğin, olay sonrasında şikayetçi olmayı düşündüğü fakat şikayetçi olmadığı da öne sürüldü.

Söz konusu gizli tanık ifadelerinin, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ve darp edilmesi olayıyla alakalı yargılama dosyasında olduğu iddia edildi. Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021'de Adana'da iş yerinden çıktığı esnada maskeli kişiler tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddiası daha önce yargı dosyasına yansımıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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