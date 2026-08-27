Yıllık 250 bin liradan başlayıp, 1,5 milyon lirayı bulan kreş ücretleri çalışan aileleri ‘komşu anne’ sistemine yöneltti. Aynı mahallede referans sistemi ile çalışan ve kendi evlerinde 3-5 çocuğa birden bakan ev hanımları, çocuk başına aylık 15 bin liradan başlayan ücretlerle ailelere nefes aldırırken kendilerine de ek gelir sağlıyor. Aile Bakanlığı ise giderek yayılan bu modeli resmî ve denetlenebilir hâle getirmek için pilot çalışmalarını sürdürüyor.

Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte anaokulları ve kreşler yeni eğitim dönemine hazırlanırken, çalışan ailelerin en büyük gündemlerinden biri yine çocuk bakım maliyetleri oldu. 2026-2027 döneminde özel anaokulu ve kreş ücretleri geçen yıla göre ciddi boyutta zamlanırken, birçok aile kayıt döneminde karşılaştığı rakamlar karşısında alternatif arayışına girdi. Mahalle arasındaki butik kreşlerden kurumsal zincirlere, vakıf okullarından kolejlere kadar ücretler adeta katlandı. Yeni dönem fiyatları kurumun niteliğine göre büyük farklılık gösteriyor. Mahalle aralarında faaliyet gösteren butik kreş ve anaokullarında yıllık eğitim ücretleri 250 bin lira ile 450 bin lira arasında değişiyor. Buna yemek, etkinlik ve çeşitli hizmetler için ayrıca 60 bin ile 100 bin lira arasında ücret ekleniyor.

Ev hanımına ek gelir kapısı! Kreş fiyatları uçtu çareyi ‘komşuda’ bulduk

1,5 MİLYON TL İSTEYEN VAR

Kurumsal zincir anaokulu ve kreşlerde ise tablo daha da ağırlaşıyor. Bu kurumlarda yıllık ücretler 450 bin liradan başlayıp 800 bin liraya kadar çıkarken, yemek ve diğer hizmetler için de 90 bin ila 160 bin lira arasında ek ödeme isteniyor. En yüksek rakamlar ise vakıf okulları ve kolejlerin okul öncesi eğitim programlarında görülüyor. Bu kurumlarda yıllık ücretler 750 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor. Yemek, servis, etkinlik ve diğer hizmet kalemleri için de 150 bin ila 250 bin lira arasında ilave ücret talep ediliyor.

Ev hanımına ek gelir kapısı! Kreş fiyatları uçtu çareyi ‘komşuda’ bulduk

BELEDİYELERDE YER YOK

Fiyatların yükselmesiyle birlikte ailelerin ilk tercihi daha uygun ücretli belediye kreşleri oluyor. Ancak bu kez de kontenjan sorunu yaşanıyor. Birçok belediyede kreş kayıtları açıldıktan kısa süre sonra doluyor. Özellikle büyükşehirlerde belediye kreşlerinde yer bulmak neredeyse imkânsız hâle gelirken, binlerce aile yedek listelerde bekliyor. Uygun fiyatlı seçeneklere talep her geçen yıl artarken, mevcut kapasite ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle çok sayıda çalışan anne-baba özel kreş ile belediye kreşi arasında sıkışmış durumda kalıyor.

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GÜVENE DAYALI SİSTEM

Artan maliyetler mahallelerde yeni bir çocuk bakım modelini büyütüyor. Aileler kendi çevrelerinde tanıdıkları, referans aldıkları ya da komşuların önerdiği kadınlara çocuklarını emanet etmeye başladı. “Komşu anne” olarak adlandırılan modelde ev hanımları kendi evlerinde aynı anda 3 ila 5 çocuğa bakıyor. Evlerinin bir odasını oyun ve etkinlik alanına dönüştüren bazı kadınlar, okul öncesi eğitim konusunda deneyimli ya da çocuk gelişimi eğitimi almış kişiler olarak ders ve etkinlik de yaptırıyor. En önemli tercih nedeni ise uygun fiyatlar… Özel kreşte en uygun aylık 50-60 bin lirayı bulan maliyet yerine komşu anneler yemek dâhil çocuk başına aylık 15 bin ila 25 bin lira arasında ücret talep ediyor. Böylece aileler özel kreş ücretinin yaklaşık yarısı hatta üçte biri seviyesinde bir çözüm bulabiliyor.

Ev hanımına ek gelir kapısı! Kreş fiyatları uçtu çareyi ‘komşuda’ bulduk

ÇALIŞAN AİLEYE CAN SİMİDİ, EV HANIMINA EK GELİR KAPISI

Komşu anne modeli sadece aileler için değil, ev hanımları için de önemli bir ek gelir kapısı oluşturuyor. Örneğin çocuk başına aylık ortalama 20 bin lira ücret alan bir komşu anne aynı anda beş çocuğa baktığında yaklaşık 100 bin lira gelir elde ediyor. Ücretin 25-30 bin lira seviyesine çıktığı örneklerde ise aylık kazanç 150 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle büyükşehirlerde çok sayıda kadın evinde çocuk bakmaya başladığı görülüyor.

İLANLAR VERİLİYOR

Komşu anne sistemi artık sosyal medyada da görünür hâle geldi. Mahalle gruplarında ve ilan platformlarında sık sık “Evde çocuk bakılır”, “Tam gün çocuk kabul edilir”, “Referanslı çocuk bakım hizmeti” gibi ilanlar paylaşılıyor. Aileler çoğunlukla aynı mahallede oturan, tanıdıkları kişilerden referans alarak seçim yapıyor. Böylece resmî bir kurum yerine tamamen güven ilişkisine dayalı bir sistem kuruluyor.

Ev hanımına ek gelir kapısı! Kreş fiyatları uçtu çareyi ‘komşuda’ bulduk

Model yaygınlaşsa da herhangi bir resmî kayıt sistemi bulunmuyor. Ödemeler büyük ölçüde elden yapılıyor, hizmet veren kadınların önemli bölümünün vergi kaydı veya sigortası bulunmuyor. Dolayısıyla çocuk bakım hizmeti tamamen aile ile komşu anne arasındaki karşılıklı güvene dayanıyor. Ancak bu durum denetim, hukuki sorumluluk ve güvenlik açısından da soru işaretleri oluşturuyor.

ARABA FİYATINA ANAOKULU!

Kurum türü Yıllık eğitim ücreti Yemek ve diğer hizmetler Mahalle tipi butik kreş 250 - 450 bin TL 60 - 100 bin TL Kurumsal zincir kreş 450 - 800 bin TL 90 - 160 bin TL Vakıf okulu/kolej 750 bin - 1,5 milyon TL 150 - 250 bin TL

PİLOT UYGULAMA BAŞLADI HEDEF BÜTÜN TÜRKİYE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da mahallelerde yaygınlaşan bu modeli kayıtlı hâle getirmek için çalışma yürütüyor. Bakanlık tarafından yürütülen Komşu Anne Projesi kapsamında pilot uygulamalar devam ediyor. Projeye katılan ev hanımlarına çocuk gelişimi, ilk yardım, hijyen ve bakım gibi konularda eğitimler veriliyor. Amaç ev temelli çocuk bakımını belirli standartlara bağlamak ve denetlenebilir hâle getirmek. Ancak çalışma henüz pilot aşamada bulunuyor. İstanbul ve Ankara’da yürütülen eğitim programları Türkiye genelinde uygulanmaya geçmesi bekleniyor. Böylece komşu anneler kayıt altına girerek sigorta güvencesiyle gelir sahibi olabilecek. Ayrıca süreç devlet denetimde ilerleyecek.

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