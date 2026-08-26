ABD'de bayraklar yarıya indirildi! Müzik ikonu Dolly Parton hayatını kaybetti, Trump talimat verdi

ABD'de Country müziğin en önemli isimlerinden biri olan sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında öldü. Başkan Trump, yerel saatle 18.00'de başlamak üzere ülkede "bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi" talimatı verdi.

Country müziğin en önemli isimlerinden biri olan sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Parton'ın basın danışmanı yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki sanatçının ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde vefat ettiğini duyurdu.

Kariyeri boyunca birçok şarkı besteleyen Parton, "Jolene", "Coat of Many Colors" ve "I Will Always Love You" gibi 100 milyondan fazla satış yapan ve 1 milyardan fazla dinlenen şarkılarıyla akıllara yer etti.

Dolly Parton

TRUMP'TAN BAŞSAĞLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Parton'ı "en iyi country şarkıcılarından birisi" olarak tanımlayarak, "Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD'de bayraklar yarıya indirildi! Müzik ikonu Dolly Parton hayatını kaybetti

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Sanatçının vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Trump, yerel saatle 18.00'de başlamak üzere ülkede "bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi" talimatı verdi.

ABD'de bayraklar yarıya indirildi! Müzik ikonu Dolly Parton hayatını kaybetti

Washington'da, 80 yaşında hayatını kaybeden efsanevi country müzik sanatçısı ve yardımsever Dolly Parton anısına Washington Anıtı çevresindeki Amerikan bayrakları yarıya indirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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