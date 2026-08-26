Fenerbahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren ve önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, sol kanat için Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki Fransız oyuncusu Jean-Matteo Bahoya'yı radarına aldığı ileri sürüldü.

Transfer çalışmaları kapsamında sol kanat için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, genç Fransız için devrede olduğu belirtildi.

GENÇ YILDIZIN TALİBİ ÇOK

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre; Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Jean-Matteo Bahoya ile ilgileniyor. Alman ekibinde görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilerin yanı sıra İngiltere'den birçok kulübün de radarında olduğu belirtildi.

Jean-Matteo Bahoya

ÜÇ BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Bahoya, 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON AVRO

Futbola ülkesinin takımlarından Angers'in altyapısında başlayan Bahoya, 2024 yılının Ocak ayında 8 milyon avro karşılığında Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu. Güncel piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösterilen genç kanat oyuncusu, geçen sezon Bundesliga'da 27 maçta 1.330 dakika forma giyerken 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Jean-Matteo Bahoya

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncunun Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası