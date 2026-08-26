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Spor

Mert Nobre'den Lyon - Fenerbahçe maçı tahmini

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Mert Nobre'den Lyon - Fenerbahçe maçı tahmini

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Mert Nobre, Olimpik Lyon maçı öncesinde sarı-lacivertli takıma destek mesajı verdi. Nobre, sarı lacivertlilerin Lyon'dan daha kaliteli bir takım olduğunu ve tur atlayacaklarına inandığını söyledi.

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Lyon Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Nobre, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Nobre, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin tur için büyük avantaja sahip olduğunu belirtti.

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"İNANIYORUM Kİ BİZ KAZANACAĞIZ"

Sarı-lacivertlilerin çok önemli bir maça çıkacağını aktaran Nobre, "Bugün pozitif bakıyorum. İnanıyorum ki biz kazanacağız ve uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden bu kadar uzak kalamaz. Genç bir rakip var ama Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları var, bu bir avantaj. O tecrübe bugün çok önemli. Kazanacağız ve inşallah maçtan sonra herkes mutlu olacak." diye konuştu.

"HER SENE YABANCI KURALI DEĞİŞMEZ"

Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefinin önemine değinen Nobre, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Federasyon bu konulara biraz daha dikkat etmeli. Her sene yabancı kuralı değişmez. Bir kural olur, bu da en az 5 sene geçerli olur. Her sene değişirse buna uyabilmek çok zor. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Benim planım tekrar hocalık yapmak. Daha önce 5-6 takım çalıştırdım. Tekrar sahada olmak istiyorum."

"FENERBAHÇE'NİN İNANILMAZ BİR TARAFTARI VAR"

Nobre, Lyon Fenerbahçe Derneğinin davetine ilişkin ise "Yılmaz (Özcan) başkanı tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel bir organizasyon. Keyifli vakit geçirdik. Fenerbahçe'nin inanılmaz bir taraftarı var. Başkanıma da organizasyon için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yılmaz Özcan ise "Biz de Mert Nobre'ye derneğimize geldiği ve bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum kendisi uğurlu gelecek ve bu akşam Lyon'u eleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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