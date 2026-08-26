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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 başvuruları devam ediyor

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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 başvuruları devam ediyor

2026-2027 KYK yurt başvuruları üniversite öğrencilerinden alınmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirirken başvuru sürecinin ardından yerleştirme sonuçları beklenecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar takip ediliyor.

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Üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıranlar ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvuru ekranı erişime açıldı. Başvurularda öğrencilerin e-Devlet'teki öğrenim bilgilerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınırken değerlendirme süreci farklı kamu kurumlarından edinilen verilerle yürütülecek. Başvurusunu tamamlayan öğrenciler ise sonuçların hangi tarihte ilan edileceğine odaklandı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün güncel açıklamalarında başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri paylaşılırken sonuçların ilan edileceği güne ilişkin resmi bir takvim bulunmuyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerindeki "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetinden yerleştirme durumlarını öğrenebilecek. KYGM de başvuru değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar duyurulacak.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 başvuruları devam ediyor
Başlık ResmiKYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 başvuruları devam ediyor

2026-2027 KYK BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

2026-2027 KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurular 25 Ağustos Salı günü saat 10.00'da başladı. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabildiği gibi son başvuru saatine kadar verdikleri bilgileri güncelleyebilecek.

Mevcut başvuru dönemi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim örgün eğitim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile 30 Haziran 2026'dan önce örgün yükseköğretim programına kayıtlı ara sınıf öğrencilerini kapsıyor. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü ve artık yıl öğrencileri ile ikinci üniversitesini okuyacak öğrencilerin yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde ayrıca alınacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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