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Dünya

Türkiye'den F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trump'a yakın şirketle masaya oturdular

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Türkiye'den F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trump'a yakın şirketle masaya oturdular
Fotoğraf Başlığı Türkiyeden F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trumpa yakın şirketle masaya oturdular

Türkiye, F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmak ve Washington'daki temaslarını güçlendirmek amacıyla, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen ve Brian Ballard tarafından yönetilen lobi şirketi Ballard Partners ile yıllık 2,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen ve Florida Cumhuriyetçi Parti çevrelerinin önde gelen bağış toplayıcılarından Brian Ballard tarafından yönetilen lobi şirketi Ballard Partners ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Middle East Eye’ın aktardığı bilgilere göre, 8 Ağustos’ta imzalanan anlaşma kapsamında şirkete aylık 200 bin dolar ödeme yapılacak ve sözleşmenin toplam değeri 2,4 milyon dolar olacak.

Sözleşme şartlarına göre Ballard Partners, ABD federal hükümeti nezdinde Türkiye’ye hükümet ilişkileri hizmetleri, stratejik danışmanlık ve savunuculuk faaliyetleri yürütecek; ayrıca Kongre’deki gelişmeler ve ABD politikaları hakkında Ankara’yı düzenli olarak bilgilendirecek.

GÖZLER F-35 PROGRAMINDA VE S-400 DOSYASINDA

Türkiye’nin Ballard Partners ile geçmişe dayanan bir iş birliği bulunuyor. Ankara, Trump’ın ilk başkanlık dönemi olan 2017 yılında da şirketle 1,5 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. O dönemki faaliyetlerin odağında Halkbank’a yönelik yaptırımları delme davası yer alırken, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı bu yılın başlarında bankaya yönelik suçlamaları düşürmüştü.

Türkiye'den F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trump'a yakın şirketle masaya oturdular
Başlık ResmiTürkiye'den F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trump'a yakın şirketle masaya oturdular

Önceki anlaşmadan farklı olarak doğrudan Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan yeni sözleşmenin temel hedefi ise Türkiye’nin 2019 yılında S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesi.

Ankara, bu kapsamda hem F-35 programına dönmeyi hem de ABD'de depolarda tutulan Türkiye'ye ait 6 adet savaş uçağını teslim almayı hedefliyor. Middle East Eye kaynaklı haberlerde, Türkiye'nin yaptırımların kaldırılmasını sağlamak amacıyla S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye (muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'ne) satma seçeneğini de değerlendirdiği öne sürüldü.

LOBİDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre, Türkiye adına çalışacak Ballard Partners ekibinde tanınmış ve deneyimli figürler yer alıyor:

Türkiyeden F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trumpa yakın şirketle masaya oturdular
Başlık ResmiTürkiyeden F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trumpa yakın şirketle masaya oturdular

ROBERT WEXLER

Florida’nın eski Demokrat Kongre üyesi olan Wexler, Türkiye yanlısı tutumuyla biliniyor. Wexler, 2001 yılında ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk-Amerikalılar Kongre Grubu’nun kurulmasına öncülük eden isimler arasında yer alıyor.

Türkiyeden F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trumpa yakın şirketle masaya oturdular
Başlık ResmiTürkiyeden F-35 için 2,4 milyon dolarlık hamle! Trumpa yakın şirketle masaya oturdular

THOMAS BOODRY

Nisan 2025’e kadar Trump’ın özel asistanlığını ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yasama işlerinden sorumlu kıdemli direktörlük görevini yürüten Boodry de ekipte bulunmakta.

SYL LUKİS

Şirketin kıdemli ortaklarından ve Brian Ballard’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Lukis, Türkiye hesabında görev yapacak bir diğer isim olarak öne çıkıyor.

Bloomberg’in yılın başlarında yayımladığı verilere göre, eski çalışanları arasında Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve eski ABD Başsavcısı Pam Bondi'nin de bulunduğu Ballard Partners, 2026'nın ilk çeyreğinde elde ettiği 30 milyon doları aşkın lobi geliriyle Washington’ın K Street sektörünün zirvesinde yer alıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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