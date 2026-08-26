Muğla'da 2021 yılında yanan ormanlık arazilerin yapılaşmaya açıldığı iddiası yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, "İddiaya konu görüntü ve içeriklerde işaret edilen parsel, orman alanı değildir. Resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazlar, şahıslar adına kayıtlı sahipli arazilerdir" denildi.

2021'de Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde çıkan ve 10 gün süren orman yangınında 13 bin 464 hektarlık alan zarar görmüştü. Yangının üzerinden 5 yıl geçmişken dün ortaya bazı iddialar atıldı ve BBC Türkçe, yanan ormanlık alanların imara açıldığını öne sürdü.

"YANAN ORMANLARIN YAPILAŞMAYA AÇILDIĞI İDDİASI YALAN"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönünde yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.

Muğla'da 5 yıl önce yanan ormanlık arazinin imara açıldığı iddiası yalanlandı! Gerçek başka çıktı

"GÖRÜNTÜLERDE PARSELLER, ŞAHISLARIN KAYITLI ARAZİSİDİR"

Yanan bazı parsellerin şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İddiaya konu görüntü ve içeriklerde işaret edilen Beyciler Mahallesi 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parsel, orman alanı değildir. Resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazlar, şahıslar adına kayıtlı sahipli arazilerdir.

Muğla'da 5 yıl önce yanan ormanlık arazinin imara açıldığı iddiası yalanlandı! Gerçek başka çıktı

"YANAN ORMANLIKK ALANLARDA AĞAÇLANDIRMA YAPILDI"

Milas ve Marmaris’te 2021 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine göre de Türkiye; dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3. Avrupa’da ise 1. sıradadır.

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"DEZENFORMASYONA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Arazi ve kadastro statüsü kontrol edilmeden, arsa niteliğindeki mülkler üzerinden "yanan ormanlar betona teslim edildi" algısı oluşturmaya çalışan dezenformasyon ve provokasyonlara itibar edilmemesi; resmi açıklama ve kaynakların esas alınması önemle rica olunur."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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