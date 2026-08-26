A101 kırtasiye ürünleri satışa çıktı. Ardından 27 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden elektrikli araç ve bisikletlere kadar farklı kategorilerde hazırlanan Aldın Aldın listesi, yeni haftanın indirimlerini bir araya getiriyor.

A101 mağazalarında perşembe günü başlayacak yeni Aldın Aldın kampanyasının ürün ve fiyatları belli oldu. Bu haftaki afişlerde televizyon, cep telefonu ve beyaz eşyanın yanı sıra şarjlı dik süpürge, waffle makinesi, mutfak robotu, cam çay seti ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Katalogda ayrıca elektrikli araç ve bisiklet seçenekleri ile ev ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik farklı ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18.999 TL

65" 4K UHD Smart Google Tv 30.999 TL

43" Frameless FHD Android 14 Smart TV 10.499 TL

32" S55A FHD QLED TV 10.499 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi

Samsung Galaxy A16 128 GB Cep Telefonu 10.999 TL

Mini El Fanı 199 TL

Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 439 TL

Slikonlu Kulaklık 449 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi

10 Kg Çamaşır Makinesi 20.999 TL

Buzdolabı 27.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 16.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi

Cam Çay Seti - 1.599 TL

Inox Kettle - 649 TL

Mutfak Robotu - 2.299 TL

Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası - 429 TL

Şarjlı Diş Fırçası - 599 TL

Mini Waffle Makinesi - 599 TL

Şarjlı Dik Süpürge - 3.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi

A101 ALDIN ALDIN 27 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

EV2 Elektrikli Araç 349.990 TL

VB2 PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 27.990 TL

VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 32.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi

Bella Maison Camelia 18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.990 TL

Bella Maison Colore 12 Parça Bardak Seti 1.499 TL

Ahşap Hamur Rulosu 89,50 TL

Manuel Doğrayıcı 229 TL

Piknik Seti 32 Parça 249 TL

Tava ve Sahan Seti 879 TL

2 Katlı Çelik Sunumluk 249 TL

Kapaklı Mikser Kabı 3,5 L 119 TL

Hamur Porsiyonlayıcı 900 ml 169 TL

Pompallı Termos 1,2 L 389 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi

Magly Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 899 TL

Disney Princess Ariel Bebek ve Aksesuarları 799 TL

Oyuncak Fön Makineli Makyajlı Güzellik Seti 399 TL

Çocuk Akademi Sticker Kitabım 115 TL

7'den 70'e Türkiye Atlası 379 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi

Çift Tarafı Açılır Masa 2.499 TL

Çift Kişilik Alez 399 TL

Brillant Tek Kişilik Alez 299 TL

Yastık Alezi 99,50 TL

Tuvalet Kağıdı Askılı Banyo Rafı 249 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası