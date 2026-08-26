A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi
A101 kırtasiye ürünleri satışa çıktı. Ardından 27 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden elektrikli araç ve bisikletlere kadar farklı kategorilerde hazırlanan Aldın Aldın listesi, yeni haftanın indirimlerini bir araya getiriyor.
A101 mağazalarında perşembe günü başlayacak yeni Aldın Aldın kampanyasının ürün ve fiyatları belli oldu. Bu haftaki afişlerde televizyon, cep telefonu ve beyaz eşyanın yanı sıra şarjlı dik süpürge, waffle makinesi, mutfak robotu, cam çay seti ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Katalogda ayrıca elektrikli araç ve bisiklet seçenekleri ile ev ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik farklı ürünler yer alıyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18.999 TL
65" 4K UHD Smart Google Tv 30.999 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart TV 10.499 TL
32" S55A FHD QLED TV 10.499 TL
Samsung Galaxy A16 128 GB Cep Telefonu 10.999 TL
Mini El Fanı 199 TL
Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 439 TL
Slikonlu Kulaklık 449 TL
10 Kg Çamaşır Makinesi 20.999 TL
Buzdolabı 27.999 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 16.999 TL
Cam Çay Seti - 1.599 TL
Inox Kettle - 649 TL
Mutfak Robotu - 2.299 TL
Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası - 429 TL
Şarjlı Diş Fırçası - 599 TL
Mini Waffle Makinesi - 599 TL
Şarjlı Dik Süpürge - 3.999 TL
A101 ALDIN ALDIN 27 AĞUSTOS PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
EV2 Elektrikli Araç 349.990 TL
VB2 PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 27.990 TL
VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 32.990 TL
Bella Maison Camelia 18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.990 TL
Bella Maison Colore 12 Parça Bardak Seti 1.499 TL
Ahşap Hamur Rulosu 89,50 TL
Manuel Doğrayıcı 229 TL
Piknik Seti 32 Parça 249 TL
Tava ve Sahan Seti 879 TL
2 Katlı Çelik Sunumluk 249 TL
Kapaklı Mikser Kabı 3,5 L 119 TL
Hamur Porsiyonlayıcı 900 ml 169 TL
Pompallı Termos 1,2 L 389 TL
Magly Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 899 TL
Disney Princess Ariel Bebek ve Aksesuarları 799 TL
Oyuncak Fön Makineli Makyajlı Güzellik Seti 399 TL
Çocuk Akademi Sticker Kitabım 115 TL
7'den 70'e Türkiye Atlası 379 TL
Çift Tarafı Açılır Masa 2.499 TL
Çift Kişilik Alez 399 TL
Brillant Tek Kişilik Alez 299 TL
Yastık Alezi 99,50 TL
Tuvalet Kağıdı Askılı Banyo Rafı 249 TL