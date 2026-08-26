Elazığ'da yalıtım malzemeleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Yangının farklı fabrikalara sirayet etmemesi için gerekli tedbirleri itfaiyemiz almış durumda." dedi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Elazığ'da fabrikada büyük yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

DUMANDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri ara ara patlamaların yaşandığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk de fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fabrikada çıkan yangına ilde tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Elazığ'da fabrikada büyük yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

5 İŞÇİ HAFİF YARALI

Hatipoğlu, "İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. Yangına ilişkin yoğun bir dumanın da söz konusu olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Hem belediyemizin hem OSB'nin hem de civardaki beldelerde bulunan itfaiye ekipleri olay yerinde. Emniyetimizin, jandarmamızın, Orman İşletme Müdürlüğünün araçları da yangına müdahale ediyor. Müteahhitlere ait su araçları da bölgede. Yangını söndürmek için gayret içerisindeler. Yangının farklı fabrikalara sirayet etmemesi için gerekli tedbirleri itfaiyemiz almış durumda." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

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