7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattı'nda korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

Siirt'te yer alan Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeline ilişkin araştırma sürerken, ilk bulguları açıklayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın geçmişte deprem ürettiğinin ispatlandığını belirtti. Sözbilir, 100 kilometre uzunluğundaki fayın bazı kollarının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Sözbilir Siirt, Şirvan, Pervari ve Şırnak çevresindeki riske dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve MTA Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında Siirt'te, Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeline ilişkin çalışmalar başlatılmıştı.

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

6 KİŞİLİK UZMAN EKİP İNCELEDİ

25 Nisan'da başlayan saha çalışmalarının ilk etabı 2 Mayıs'ta tamamlandı. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalara AFAD Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlık etti. 6 kişilik araştırma ekibi, Şirvan ve Pervari ilçelerinin kırsalında fay hattı üzerinde incelemelerde bulundu.

ÇALIŞMALARDA KİMLER YER ALDI?

Ekipte Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ ve doktora öğrencisi Büşra Yerli yer aldı.

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

Unvan Ad Soyad Kurum Bölüm/Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Başkan Prof. Dr. Volkan Karabacak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Doktora Öğrencisi Büşra Yerli Dokuz Eylül Üniversitesi (Belirtilmemiş)

Bölgede İncekaya ve Köprüçay köyleri kırsalında açılan hendeklerde fayın geçmişteki hareketleri incelendi.

GEÇMİŞTE DEPREM ÜRETMİŞ

Çalışmaların sonucu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, açılan hendeklerde fayın geçmişte yüzeye kadar ulaşarak yıkıcı deprem ürettiğine ilişkin bulgular gözlemlediklerini belirtti.

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

“7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR”

Fay hattının yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Sözbilir, fayın bazı kollarının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Fayın Siirt, Şirvan, Pervari ve Şırnak çevresindeki yerleşimleri etkilenebileceğini belirten Sözbilir fayın son ne zaman kırıldığına dair incelemenin sürdüğünü ifade etti.

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise elde edilecek sonuçların bölgedeki deprem riskinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Siirt Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISiirt

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