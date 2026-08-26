Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattı'nda korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattı'nda korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var
Fotoğraf Başlığı 7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

Siirt'te yer alan Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeline ilişkin araştırma sürerken, ilk bulguları açıklayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın geçmişte deprem ürettiğinin ispatlandığını belirtti. Sözbilir, 100 kilometre uzunluğundaki fayın bazı kollarının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Sözbilir Siirt, Şirvan, Pervari ve Şırnak çevresindeki riske dikkat çekti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve MTA Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında Siirt'te, Şirvan-Pervari Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeline ilişkin çalışmalar başlatılmıştı.

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var
Başlık Resmi7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

6 KİŞİLİK UZMAN EKİP İNCELEDİ

25 Nisan'da başlayan saha çalışmalarının ilk etabı 2 Mayıs'ta tamamlandı. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalara AFAD Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlık etti. 6 kişilik araştırma ekibi, Şirvan ve Pervari ilçelerinin kırsalında fay hattı üzerinde incelemelerde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Şener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü
YAŞAM

Şener Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması! ‘En büyük hatalardan biri’ dedi, 6.2’lik senaryoyu çürüttü

ÇALIŞMALARDA KİMLER YER ALDI?

Ekipte Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ ve doktora öğrencisi Büşra Yerli yer aldı.

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var
Başlık Resmi7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var
UnvanAd SoyadKurumBölüm/Anabilim Dalı
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ercan AksoyFırat ÜniversitesiJeoloji Mühendisliği
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Çağlar ÖzkaymakAfyon Kocatepe ÜniversitesiJeoloji Mühendisliği
BaşkanProf. Dr. Volkan KarabacakEskişehir Osmangazi ÜniversitesiJeoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. ÜyesiÖzkan Cevdet ÖzdağDokuz Eylül ÜniversitesiJeofizik Mühendisliği
Doktora ÖğrencisiBüşra YerliDokuz Eylül Üniversitesi(Belirtilmemiş)

Bölgede İncekaya ve Köprüçay köyleri kırsalında açılan hendeklerde fayın geçmişteki hareketleri incelendi.

GEÇMİŞTE DEPREM ÜRETMİŞ

Çalışmaların sonucu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, açılan hendeklerde fayın geçmişte yüzeye kadar ulaşarak yıkıcı deprem ürettiğine ilişkin bulgular gözlemlediklerini belirtti.

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var
Başlık Resmi7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

“7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR”

Fay hattının yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Sözbilir, fayın bazı kollarının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Fayın Siirt, Şirvan, Pervari ve Şırnak çevresindeki yerleşimleri etkilenebileceğini belirten Sözbilir fayın son ne zaman kırıldığına dair incelemenin sürdüğünü ifade etti.

7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var
Başlık Resmi7’lik deprem üretebilir! 100 kilometrelik Şirvan-Pervari Fay Hattında korkutan analiz, risk çemberinde 4 yer var

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise elde edilecek sonuçların bölgedeki deprem riskinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kilitli fay 15 mm kaydı! İstanbul depreminde yeni senaryo! Osman Bektaş ‘Büyüklüğü azaltabilir’ diyerek açıkladı
YAŞAM

Kilitli fay 15 mm kaydı! İstanbul depreminde yeni senaryo! Osman Bektaş ‘Büyüklüğü azaltabilir’ diyerek açıkladı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Siirt
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
'7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR'
'7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR'
100 kilometrelik fayda korkutan analiz
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
MEB'den özel okullara yeni düzenleme
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
YABANCI KURALINDA YENİ KARAR
YABANCI KURALINDA YENİ KARAR
TFF, 10+4'te önemli değişikliği duyurdu
ELON MUSK RUSYA'YI KÖR ETTİ
ELON MUSK RUSYA'YI KÖR ETTİ
Zelenskiy en yüksek devlet nişanını takdim etti!
TARİH VERDİLER
TARİH VERDİLER
GTA 6 sızıntısı sonrası beklenen açıklama geldi!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
DEVLER LİGİ'NDE KURA HEYECANI
DEVLER LİGİ'NDE KURA HEYECANI
32 takım belli, son 4 bekleniyor: Maç takvimi
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
Alman basını Netanyahu’nun Türkiye oyununu deşifre etti
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
KENDİNİ VURARAK GAZİ OLMUŞ!
KENDİNİ VURARAK GAZİ OLMUŞ!
Gazilerin eyleminde ön sıradaydı! Kayıtlar ortaya çıktı
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
İtalyan oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi değişti
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
DENİZİN DİBİNDE SESSİZ İSTİLA
DENİZİN DİBİNDE SESSİZ İSTİLA
"Bunlar bir işaret, önlem almalıyız"
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Selçuk İnan'den hakemlere destek: Ne olursa olsun güveniyoruz
İnan: Ne olursa olsun hakemlere güveniyoruz
Kaydet
TFF yabancı kuralı değişti mi? Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu için Federasyon'dan açıklama!
TFF yabancı kuralı değişti mi?
Kaydet
Plajda başörtülü kadınlara hakarete 3 yıl hapis talebi
Plajda başörtülü kadınlara hakarete 3 yıl hapis talebi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.