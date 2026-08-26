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Gazilerin eyleminde ön sıradaydı! Çerçioğlu, çatışmada değil kendini yaralayarak gazi olmuş

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Gazilerin eyleminde ön sıradaydı! Çerçioğlu, çatışmada değil kendini yaralayarak gazi olmuş
Fotoğraf Başlığı Gazilerin eyleminde ön sıradaydı! Çerçioğlu, çatışmada değil kendini yaralayarak gazi olmuş

Ankara Güvenpark'ta bir grup gazinin düzenlediği eylemin öne çıkan isimlerden olan Erdem Çerçioğlu'yla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Çerçioğlu'nun askerlik görevini icra ettiği sırada çatışmada değil, silahıyla kendisini yaraladığı ve olayın ardından "Askerliğe Elverişli Değildir" raporunun verilerek, 6. dereceden maluliyet aldığı öğrenildi.

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Geçtiğimiz hafta Ankara Güvenpark'ta bazı gaziler özlük haklarıyla ilgili eylem yapmıştı. Eylemde öne çıkan isimlerden olan İzmir Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu'nun askerlik kayıtları ortaya çıktı.

SİLAHLA KENDİNİ YARALAYARAK GAZİ OLMUŞ

Güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde Çerçioğlu'nun 21 Şubat 1998'de Muş'ta 49. Mekanize Piyade Tugayı bünyesinde piyade onbaşı olarak görev yaptığı belirlendi. Askeri kayıtlarda Çerçioğlu'nun, 22 Temmuz 1998'de terörle mücadele görevi sırasındaki bir çatışmada değil, kendi silahıyla kendisini yaraladığı ortaya çıktı.

Gazilerin eyleminde ön sıradaydı! Çerçioğlu, çatışmada değil kendini yaralayarak gazi olmuş
Başlık ResmiGazilerin eyleminde ön sıradaydı! Çerçioğlu, çatışmada değil kendini yaralayarak gazi olmuş

GAZİ AYLIĞI ALMIŞ

Olayın ardından Çerçioğlu'na 26 Mayıs 1999'da "askerliğe elverişli değildir" raporu verildiği ve terhis edildiği öğrenildi. Ardından da Çerçioğlu'na 6'ncı dereceden maluliyet aylığı bağlandığı belirlendi.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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