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Spor

Trabzonspor'un Ferencvaros maçı kamp kadrosu açıklandı

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Trabzonspor'un Ferencvaros maçı kamp kadrosu açıklandı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Perşembe Macaristan ekibi Ferencvaros ile TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Kırmızı kart cezalısı olan Chibuike Nwaiwu’nun yanı sıra tedavileri süren Tim Jabol-Folcarelli, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ile birlikte yeni transfer Fabinho maç kordusunda yer almadı.

Mohamed Salah
Başlık ResmiMohamed Salah

Bordo-mavili takımın Ferencvaros karşılaşması için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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