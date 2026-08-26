ABD vizesi isteyenler dikkat: Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "KAMU YÜKÜ" VURGUSU

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, daha müreffeh bir Amerika hedefi doğrultusunda vize başvuru sahiplerinin titizlikle incelenmesi gerektiğini belirtti. Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Daha müreffeh bir Amerika, vize başvuru sahiplerinin ABD yasaları ve yönetmeliklerinde tanımlandığı şekliyle kamu yükü haline gelme olasılığının düşük olmasını ve ihtiyaç sahibi nitelikli Amerikalılara ayrılmış kamu yardımlarına bağımlı hale gelme olasılığının düşük olmasını sağlamak anlamına gelir. Bakanlığımız, bu ay tüm konsolosluk görevlilerinin her vize başvurusunu kapsamlı ve tutarlı bir şekilde değerlendirebilecek donanıma sahip olmasını sağlamak amacıyla küresel bir eğitim girişimi başlattı."