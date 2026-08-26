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Dünya

ABD vizesi isteyenler dikkat: Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!

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ABD vizesi isteyenler dikkat: Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!

Trump yönetimi, konsolosluk görevlilerine vize başvuru sahiplerini daha sıkı elemeden geçirebilmeleri için "kapsamlı eğitim" verileceği gerekçesiyle dünya genelinde göçmen vizesi başvurularını ve mülakatlarını geçici olarak askıya aldı.
 

ABD vizesi isteyenler dikkat: Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!

Financial Times’ın haberine göre, konsolosluk görevlilerine başvuru sahiplerinin ABD yasaları çerçevesinde "kamu yükü" haline gelme ihtimalini ve kamu yardımlarına bağımlı kalma riskini eleyebilmeleri amacıyla "kapsamlı eğitim" verilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, dünya genelindeki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında randevusu bulunan başvuru sahiplerine bildirimler gönderilerek randevuların iptal edildiği ve ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu.

ABD vizesi isteyenler dikkat: Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "KAMU YÜKÜ" VURGUSU

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, daha müreffeh bir Amerika hedefi doğrultusunda vize başvuru sahiplerinin titizlikle incelenmesi gerektiğini belirtti. Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Daha müreffeh bir Amerika, vize başvuru sahiplerinin ABD yasaları ve yönetmeliklerinde tanımlandığı şekliyle kamu yükü haline gelme olasılığının düşük olmasını ve ihtiyaç sahibi nitelikli Amerikalılara ayrılmış kamu yardımlarına bağımlı hale gelme olasılığının düşük olmasını sağlamak anlamına gelir. Bakanlığımız, bu ay tüm konsolosluk görevlilerinin her vize başvurusunu kapsamlı ve tutarlı bir şekilde değerlendirebilecek donanıma sahip olmasını sağlamak amacıyla küresel bir eğitim girişimi başlattı."

ABD vizesi isteyenler dikkat: Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!

RANDEVULARIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELİRSİZ

Kararın ardından binlerce başvuru sahibinin mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Washington merkezli Fragomen göçmenlik hukuku bürosundan avukat Brian Simmons, birçok kişinin binlerce dolar harcayarak mülakatlara hazırlandığını ve son dakikada yapılan iptallerin süreci altüst ettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ise eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından randevuların yeniden düzenleneceğini belirtirken, hizmetlerin tam olarak ne zaman normale döneceğine dair net bir tarih paylaşmadı. Bu hamlenin, federal bir yargıcın geçen hafta yoksul 75 ülkeden gelen göçmen başvurularına yönelik askıya alma kararını iptal etmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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