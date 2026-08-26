Türkiye'nin en büyük adasında turizm patlaması! Tatilcilerin yeni hedefi oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde temmuz ortasında başlayan turizm yoğunluğunun ağustos sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sezonu değerlendiren Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik, adadaki 7 sörf okulunun sezon boyunca 20 binden fazla turisti ağırladığını belirterek, su sporları ve gelişen ulaşım imkanlarının konaklama ile restoran sektörlerine ciddi ekonomik katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük adası statüsüne sahip, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi turistleri ağırlamaya devam ediyor. Sezonun iyi geçtiğini söyleyen Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Boğazı'nın girişinde 290 kilometrekarelik bir alan üzerinde yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Türkiye'nin en büyük adası statüsüne sahip. Coğrafi yapısının yüzde 77'si dağlık alandan oluşan Gökçeada'nın güney sahillerinde Akdeniz iklimi görülürken kuzey sahillerinde ise Marmara'ya özgü iklim görülüyor.

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Yılın büyük bölümü rüzgar alan adada sörf faaliyetleri, adadaki Rum köylerinin özgün mimarisi ve dünyanın yavaş şehirleri arasında bulunması ziyaretçilerinin gözdesi olmuş durumda. Gökçeada'nın doğal güzellikleri arasında ise Marmaros Şelalesi, Peynir Kayalıkları, Tuz Gölü, Kuzu Limanı dikkat çekiyor.

"TEMMUZUN ORTASINDAN İTİBAREN CİDDİ BİR YOĞUNLUK OLUŞTU"

Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik turizm hakkında yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Gökçeada da yaz sezonu gayet iyi geçti. Temmuz ayının 15'inden itibaren aslında Gökçeada'da ciddi bir yoğunluk olmaya başladı. Ağustos ayında da bu yoğunluğu görmeye devam ediyoruz. Büyük ihtimal ağustos aynının sonuna kadar bu yoğunluğu göreceğiz. Temmuz ayı aslında bizim için iyi geçti diyebiliriz. Sportif faaliyetler Gökçeada için çok önemli. Toplamda şu an 7 tane sörf okulumuz var. 4 tanesi Kefalos plajında, 3 tanesi Eşerek plajında olmak üzere toplamda 7 sörf okulu. Sportif faaliyetlerin eğitimleri, ekipman kiralanmaları ve farklı branşlarda da güvenlik şartları sağlanıyor."

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"SÖRF OKULLARINA GELEN TURİST SAYISI SEZON OLARAK 20 BİNİ GEÇİYOR"

Sezon içinde adadaki sörf okullarında 20 bini aşkın turisti adada ağırladıklarını vurgulayan Ali Uğur Çelik, "Şu an için Gökçeada'nın sörf okullarına gelen turist sayısı sezon olarak 20 bini geçiyor. Bununla birlikte hem sportif faaliyetleri hem de konaklama birimlerini, restoranları ciddi manada değer ve kazanç sağlıyor. Adaya ulaşım artık her geçen gün biraz daha kolaylaşmaya başladı. İlerleyen zamanlarda ada artık daha ulaşılabilir, daha güzel bir yer olmak yolunda devam ediyor." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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