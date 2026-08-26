ABD ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalması Honda’yı harekete geçirdi. Japon otomotiv devi, yeni bir ticaret anlaşmasına varılamaması halinde araç fiyatlarını artırmak zorunda kalabileceğini açıkladı

Japonya merkezli, otomobil, motosiklet ve güç ekipmanları üreten, dünya genelinde faaliyet gösteren köklü bir otomotiv şirketi olan Honda, Axios'un haberine göre fiyat artışına gidebilir.

Habere göre ABD ile Kanada arasındaki geleneksel ticaret ilişkisinin görünürde çökmesi Honda'yı olumsuz etkilerken, şirketin ABD'de fiyatları artırma yoluna gidebileceği kaydedildi. Trump'ın Kanada yaptırımlarına karşı yeni bir ticaret anlaşmasına varılamaması halinde şirketin ABD'deki araç fiyatlarını yükseltmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

FİYATLARI ARTIRMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ

Honda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Noriya Kaihara, ABD'nin Kanada ile yeni bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde "fiyatları artırmak zorunda kalabileceklerini" söyledi.

Otomobil devi Honda’dan zam sinyali! Araç fiyatlarında artış kapıda

Kaihara, Washington DC'de düzenlenen Freedom 250 Grand Prix kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, "Şimdilik maliyeti kendimiz veya tedarikçilerimizle birlikte karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Otomobil devi Honda’dan zam sinyali! Araç fiyatlarında artış kapıda

Küresel otomobil pazarında önemli ivme kaydeden hibrit modellere öncelik vereceklerini söyleyen Honda, şu anda önceliğin Civic hibrit dahil olmak üzere hibrit modellerinin satış ivmesini korumak olduğunu açıkladı. American Honda'nın otomobil satışlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Lance Woelfer, şirketin Civic hibrit modeline yönelik talebi karşılamakta zorlandığını belirtti. Woelfer, "Uygun fiyatlı ürünlere yönelik güçlü bir ihtiyaç var" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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