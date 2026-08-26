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Ceza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı

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Burdur’da 80 bin lira trafik cezası kesilen kişinin babasından yardım istemesinin ardından yaşananlar film sahnelerini aratmadı. Oğluna yardım için gelen baba alkollü çıktı, 400 bin lira ceza aldı. Ehliyetine el konulduğu da ortaya çıkan babanın ceza süresi 2030’dan 2035’e çıkarıldı.

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Burdur'da gece saatlerinde yaşananlar hayrete düşürdü. İhbarı bulunan bir araç polis ekiplerince durduruldu.

80 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ceza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı
Başlık ResmiCeza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı
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OĞLU İÇİN GELDİ, ALKOLLÜ ÇIKTI

Araç sahibinin oğlu, yaşanan durum üzerine babasını arayarak yardım istedi. Oğluna yardım için olay yerine otomobiliyle gelen İ.K.'nin durumundan şüphelenen polis ekipleri, alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi.

Ceza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı
Başlık ResmiCeza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı

BABAYA DA 400 BİN LİRA CEZA

Polis ekiplerinin alkolmetreye üfleme talebini reddeden İ.K. polise zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve hakkında çeşitli trafik maddelerinden işlem yapılan sürücüye toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ceza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı
Başlık ResmiCeza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı

EHLİYET SÜRESİ UZADI

Öte yandan İ.K.’nin ehliyetine daha önce 2030 yılına kadar el konulduğu da ortaya çıktı. İ.K.’nin ehliyetine el konulma süresi de 2035’e kadar uzatıldı. El konulan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ceza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı
Başlık ResmiCeza üstüne ceza! Oğluna yardıma gitti, kendi başını yaktı: Hem alkollü hem ehliyetine el konuşmuş çıktı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Burdur
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