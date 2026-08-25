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Eğitim

Böyle ödül ne görüldü ne duyuldu! 118 yıllık lise, YKS birincilerine TOGG hediye etti

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Böyle ödül ne görüldü ne duyuldu! 118 yıllık lise, YKS birincilerine TOGG hediye etti

YKS’de bu yıl zirveyi adeta kapatan Kabataş Erkek Lisesi, Türkiye birinciliği elde eden üç öğrencisini TOGG marka otomobille ödüllendirdi.

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Tarihi Kabataş Erkek Lisesi, bu yılki sınav başarısını sıradışı bir ödülle taçlandırdı. YKS'de ilk 100'e 22 öğrencisini sokan 118 yıllık lise, Türkiye birinciliği elde eden üç öğrencisine yerli otomobil TOGG hediye edildiğini duyurdu.

Okulun resmi X ve Instagram hesaplarında yapılan paylaşımda "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birinciliği elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan üç öğrencimizi, TOGG marka araç ödülüyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" denildi.

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"Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlerimizin azmi, emeği ve başarısı hepimiz için büyük bir ilham kaynağı" ifadesine yer verilen mesaj şöyle devam etti:

"Bu anlamlı ödül töreninde; öğrencilerimizin başarılarını birlikte kutlayacak, onların hayallerine giden yolda attıkları bu önemli adımı gururla paylaşacağız"

Böyle ödül ne görüldü ne duyuldu! 118 yıllık lise, YKS birincilerine TOGG hediye etti
Başlık ResmiBöyle ödül ne görüldü ne duyuldu! 118 yıllık lise, YKS birincilerine TOGG hediye etti

İLK 5’İN TAMAMI KABATAŞ’TAN

İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi.

29 kişi ​İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci ​Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 ​kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.

Böyle ödül ne görüldü ne duyuldu! 118 yıllık lise, YKS birincilerine TOGG hediye etti
Başlık ResmiBöyle ödül ne görüldü ne duyuldu! 118 yıllık lise, YKS birincilerine TOGG hediye etti

KABATAŞ’IN LGS BAŞARISI DA DİKKAT ÇEKİYOR

2026 LGS Merkezi Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Kabataş Erkek Lisesi'nin taban ve tavan puanları şöyle:

Almanca Bölümü

- Taban/Tavan Puan: 500

- Taban/Tavan Yüzdelik Dilim: Yüzde 0,01

İngilizce Bölümü

- Tavan Puan: 500

- Taban Puan: 497,7581

- Tavan/Taban Yüzdelik Dilim: Yüzde 0,01 - Yüzde 0,05

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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