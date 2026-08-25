Gram altının 7 bin lirayı aşmasıyla piyasalar hareketlenirken, yükselişin kalıcı olup olmayacağı merak konusu oldu. TGRT Haber ekranlarında küresel ekonomideki dev borç yükünü ve merkez bankalarının gizli alımlarını değerlendiren Ekonomist Tuna Kaya, ons altında 4.400 dolar seviyesi korunduğu sürece yukarı yönlü trendin süreceğini vurguladı.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Aylar sonra 7 bin liranın üzerine çıkan gram altın, yükselişin devam edip etmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Peki altında yeni hedef neresi?

Konuyu TGRT Haber ekranlarında değerlendiren Ekonomist Tuna Kaya, altını besleyen temel makroekonomik dinamikleri işaret ederek güvenli limandaki yukarı yönlü trendin korunacağını vurguladı.

"Altında yükseliş sürecek"... Uzman isim açıkladı: Gizli gizli altın depoluyorlar

"ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDER"

Kaya'nın analizine göre piyasaları ve altını sürükleyen ana motor, küresel çaptaki devasa borç stoku.

Ekonomist, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Altındaki yükseliş devam eder. Ara ara geri çekilmeler olur ama devam eder. Çünkü altını besleyen temel olgu: Ülkelerin tahvilleri var. Bu tahvil faizleri sadece Amerika'nın değil, dünyadaki hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerin ve tüm gelişmekte olan ülkelerin tahvilleri yükseliyor. Bunun da nedeni bu ülkelerin borçlarının artması"

"Altında yükseliş sürecek"... Uzman isim açıkladı: Gizli gizli altın depoluyorlar

DÜNYA BORCU 350 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

2000'li yıllardan bu yana yıllık ortalama %7 büyüyen borç dağının 350 trilyon dolar seviyesine ulaştığına dikkat çeken Kaya, dünya genelindeki ortalama enflasyonun %2,60 seviyesinde kalmasının sistemik bir dengesizlik oluşturduğunu belirtti:

"Totalde baktığımızda 350 trilyon dolarlık bir borç yükü oluşmuş durumda ve bu, 2000'li yıllardan beri ortalama yüzde 7 artıyor. Dünya enflasyonunun ortalaması da yüzde 2,60'lı seviyelerde. Arada ciddi bir makas var. Yani para arzı artarken burada enflasyon bunun altında kalıyor. Bu durumda elbette yatırımcılar, bankalar ve kuruluşlar kendilerini güvenceye almak için altında stoklamaya devam edecekler"

"Altında yükseliş sürecek"... Uzman isim açıkladı: Gizli gizli altın depoluyorlar

MERKEZ BANKALARI VE "GİZLİ ÇİN" OPERASYONU

Kaya, rezerv hamlelerine de değindi. Altın ETF'lerine güçlü girişlerin sürdüğünü ve merkez bankalarının stoklarını artırdığını ifade eden uzman isim, özellikle Çin'in hamlelerine parantez açtı:

"Merkez bankaları altın alıyor. Çin'in altın alımları, yani Çin Merkez Bankası'nın bildirdiği altın alımı ile piyasanın arkadan takip ettiği Çin'in almış olduğu altın alımı arasında 4-5 katlık bir fark var. Yani Çin gizli bir şekilde altın alıyor. Bunu belki başka ülkeler de yapabilir. Çünkü bunlar elbette altın alırken Amerikan tahvillerinden uzak duruyorlar. Bu da Amerika'nın hoşuna gitmeyecektir. Daha küçük ölçekli ülkeler bunu daha da gizli yapıyor olabilirler"

"Altında yükseliş sürecek"... Uzman isim açıkladı: Gizli gizli altın depoluyorlar

4.400 - 4.500 DOLAR BANDI KRİTİK

Küresel güçlerin Amerikan tahvillerinden uzaklaşması ve ABD'nin uzun vadeli tahvilleri korumak amacıyla parasal gevşeme adımları atacağı beklentisi, altının teknik taraftaki elini oldukça güçlendirmiş durumda. Altının bu sinyalleri önceden satın aldığını belirten Tuna Kaya, yatırımcıların takip etmesi gereken kritik teknik seviyeleri şu şekilde sıraladı:

"Altında yükseliş sürecek"... Uzman isim açıkladı: Gizli gizli altın depoluyorlar

"Bu açıdan da önümüzdeki dönemde zaten Amerika'nın uzun vadeli tahvilleri savunmak için attığı adımlar parasal genişlemenin işareti, altın da zaten bu işareti aldıktan sonra 200 günlük hareketli ortalamanın da üstüne çıktı. 4.500'ün üstüne de çıktı. Bu açıdan altında yönün yukarı doğru olmasını beklerim. Ara ara geri çekilmeler olur. Temel olarak 200 günlük hareketli ortalama olan 4.500'ü takip etsinler. Onun altında belki 4.400'e sarkar. Ons bazında söylüyorum. 4.400'ün altına inmediği sürece altın genel olarak yukarı yönlü hareketini devam ettirecek"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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