Tolga Çevik'in "Arkadaşım" karakteriyle Star TV ekranlarına döndüğü Tolgshow Yıldızlar'ın ilk dört bölümü izleyiciyle buluştu. Ancak programın 11 Ağustos'ta yayınlanan 4. bölümünün ardından iki haftadır yeni bölüm ekrana gelmemesi, Tolgshow Yıldızlar'ın yayın takvimine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Tolgshow Yıldızlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

21 Temmuz'da başlayan Tolgshow Yıldızlar, salı akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmış ve dört hafta boyunca yeni bölümlerini sürdürmüştü. Ancak 11 Ağustos tarihli 4. bölümün ardından yeni bölüm akışında değişiklik yaşandı. 25 Ağustos akşamı yeni bölümün ekrana gelmemesi, programın yayın takvimine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

TOLGSHOW YILDIZLAR NEDEN YOK?

Tolgshow Yıldızlar'ın 25 Ağustos 2026 Salı akşamı yeni bölümü yayınlanmadı. Star TV'nin akşam kuşağında saat 20.00'de Tolgshow Yıldızlar yerine Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ekrana geldi. Program geçen hafta, 18 Ağustos Salı günü de yeni bölümüyle yayın akışında yer almamıştı.

Tolgshow Yıldızlar'ın iki haftadır ekrana gelmemesinin nedenine ilişkin Star TV veya yapım ekibi tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla programın yayından kaldırıldığı, final yaptığı ya da yeni bölümlerin belirli bir tarihe ertelendiği yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor. Kanalın resmi program sayfasında Tolgshow Yıldızlar halen aktif durumda ve yayın günü "Salı 20.00" olarak gösteriliyor.

Tolgshow Yıldızlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? 5. bölüm tarihi

TOLGSHOW YILDIZLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Tolgshow Yıldızlar'ın final yaptığına veya yayından kaldırıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte yeni bölümlerin üst üste iki hafta yayınlanmaması nedeniyle programın yayın takviminde değişiklik olduğu görüldü. Bu değişikliğin geçici bir ara mı olduğu, yoksa Tolgshow Yıldızlar'ın farklı bir tarihte ekrana dönüp dönmeyeceği henüz netleşmedi. Resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

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