Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Tolgshow Yıldızlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? 5. bölüm tarihi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tolgshow Yıldızlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? 5. bölüm tarihi

Tolga Çevik'in "Arkadaşım" karakteriyle Star TV ekranlarına döndüğü Tolgshow Yıldızlar'ın ilk dört bölümü izleyiciyle buluştu. Ancak programın 11 Ağustos'ta yayınlanan 4. bölümünün ardından iki haftadır yeni bölüm ekrana gelmemesi, Tolgshow Yıldızlar'ın yayın takvimine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Tolgshow Yıldızlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kaydet
a- | +A

21 Temmuz'da başlayan Tolgshow Yıldızlar, salı akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmış ve dört hafta boyunca yeni bölümlerini sürdürmüştü. Ancak 11 Ağustos tarihli 4. bölümün ardından yeni bölüm akışında değişiklik yaşandı. 25 Ağustos akşamı yeni bölümün ekrana gelmemesi, programın yayın takvimine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

TOLGSHOW YILDIZLAR NEDEN YOK?

Tolgshow Yıldızlar'ın 25 Ağustos 2026 Salı akşamı yeni bölümü yayınlanmadı. Star TV'nin akşam kuşağında saat 20.00'de Tolgshow Yıldızlar yerine Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ekrana geldi. Program geçen hafta, 18 Ağustos Salı günü de yeni bölümüyle yayın akışında yer almamıştı.

Tolgshow Yıldızlar'ın iki haftadır ekrana gelmemesinin nedenine ilişkin Star TV veya yapım ekibi tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla programın yayından kaldırıldığı, final yaptığı ya da yeni bölümlerin belirli bir tarihe ertelendiği yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor. Kanalın resmi program sayfasında Tolgshow Yıldızlar halen aktif durumda ve yayın günü "Salı 20.00" olarak gösteriliyor.

Tolgshow Yıldızlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? 5. bölüm tarihi
Başlık ResmiTolgshow Yıldızlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? 5. bölüm tarihi

TOLGSHOW YILDIZLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Tolgshow Yıldızlar'ın final yaptığına veya yayından kaldırıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte yeni bölümlerin üst üste iki hafta yayınlanmaması nedeniyle programın yayın takviminde değişiklik olduğu görüldü. Bu değişikliğin geçici bir ara mı olduğu, yoksa Tolgshow Yıldızlar'ın farklı bir tarihte ekrana dönüp dönmeyeceği henüz netleşmedi. Resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu
HABERLER
Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler
HABERLER
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"KİMSE BİZE SINIR ÇİZEMEZ"
Erdoğan: Türkiye küçük kurnazlıklara prim vermez
KAN DONDURAN İDDİA!
KAN DONDURAN İDDİA!
Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı
"HAYAL MAHSULÜ!"
'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama
SEÇİMLER YENİLENECEK!
SEÇİMLER YENİLENECEK!
İstanbul'un o ilçesinde başkanvekili yeniden seçilecek
ANLAŞMA TAMAM!
ANLAŞMA TAMAM!
Beşiktaş'a Juventus'tan bir yıldız daha
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kez kürsüde!
"MAĞDUR EDİLDİK"
İsmail Kartal'dan TFF'ye salvo
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Elon Musk'ın dev projesi ortaya çıktı!
İSRAİL'DEN SURİYE'DE TAHRİK!
İSRAİL'DEN SURİYE'DE TAHRİK!
Katz sınırı aştı, Şam'dan kınama geldi
TİCARET SAVAŞINDA YENİ PERDE
TİCARET SAVAŞINDA YENİ PERDE
ABD'nin yüzde 50'lik tarifesine Kanada'dan cevap
3 KULÜPTEN VETO
3 KULÜPTEN VETO
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı talebi
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
YUMURTALARDA BÜYÜK TEHLİKE
YUMURTALARDA BÜYÜK TEHLİKE
306 kişi hastanelik oldu! Avrupa'da alarm verildi
İKİ KARDEŞİN ACI SONU
İKİ KARDEŞİN ACI SONU
Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
Genç yıldız İstanbul'a geliyor
KOMŞUYA TÜRKİYE UYARISI!
KOMŞUYA TÜRKİYE UYARISI!
Yunan basını 3 savaş senaryosunu yazdı
"BANA KARŞI KOMPLO"
Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması!
"AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN"
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat
3 BAŞKENT ALARMDA!
3 BAŞKENT ALARMDA!
Mekke Anlaşması'na katılmak için bir ülke daha gün sayıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Christopher Nkunku resmen imzayı attı
Christopher Nkunku resmen imzayı attı
Kaydet
Meşhed Havalimanı'nda korku dolu anlar! Uçak pistten çıktı
Meşhed Havalimanı'nda korku dolu anlar! Uçak pistten çıktı
Kaydet
CHP'de dikkat çeken hareketlilik! 81 il başkanından ortak açıklama
CHP'de sahaya inme kararı! 81 il başkanı duyurdu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.