İsmail Kartal: "TFF kabul etmedi, mağdur olduk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Lyon maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Lyon karşısında Devler Ligi biletini alarak hasrete son vermek istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu. Fikstür hakkındaki soruyu cevaplayan Kartal, TFF'nin erteleme talebini kabul etmediğini belirterek "Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.

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"BU YÜKSELİŞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi biletini alıp camiayı mutlu etmek istediklerini belriten İsmail Kartal, "Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Oyunculara 'Birlikte oynayın ve cesur olun' dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

İsmail Kartal

"TFF KABUL ETMEDİ, MAĞDUR OLDUK!"

TFF'nin erteleme taleplerini kabul etmediğini söyleyen Kartal, "Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık, milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik, 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık, Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız." şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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