Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İsmail Kartal: "TFF kabul etmedi, mağdur olduk"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İsmail Kartal:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Lyon maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Lyon karşısında Devler Ligi biletini alarak hasrete son vermek istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu. Fikstür hakkındaki soruyu cevaplayan Kartal, TFF'nin erteleme talebini kabul etmediğini belirterek "Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız." dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Yabancı kuralı talebine 3 kulüpten veto
SPOR

Yabancı kuralı talebine 3 kulüpten veto

"BU YÜKSELİŞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi biletini alıp camiayı mutlu etmek istediklerini belriten İsmail Kartal, "Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Oyunculara 'Birlikte oynayın ve cesur olun' dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

"TFF KABUL ETMEDİ, MAĞDUR OLDUK!"

TFF'nin erteleme taleplerini kabul etmediğini söyleyen Kartal, "Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık, milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik, 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık, Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız." şeklinde konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"HAYAL MAHSULÜ!"
'İmralı'da görüşme ve tutanak' iddialarına yalanlama
SEÇİMLER YENİLENECEK!
SEÇİMLER YENİLENECEK!
İstanbul'un o ilçesinde başkanvekili yeniden seçilecek
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kez kürsüde!
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
"MAĞDUR EDİLDİK"
İsmail Kartal'dan TFF'ye salvo
3 KULÜPTEN VETO
3 KULÜPTEN VETO
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı talebi
YUMURTALARDA BÜYÜK TEHLİKE
YUMURTALARDA BÜYÜK TEHLİKE
306 kişi hastanelik oldu! Avrupa'da alarm verildi
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
İKİ KARDEŞİN ACI SONU
İKİ KARDEŞİN ACI SONU
Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
"BANA KARŞI KOMPLO"
Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması!
KOMŞUYA TÜRKİYE UYARISI!
KOMŞUYA TÜRKİYE UYARISI!
Yunan basını 3 savaş senaryosunu yazdı
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
Genç yıldız İstanbul'a geliyor
"AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN"
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat
3 BAŞKENT ALARMDA!
3 BAŞKENT ALARMDA!
Mekke Anlaşması'na katılmak için bir ülke daha gün sayıyor
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
Çoban nehir yatağında servet buldu!
İŞTE O LİSTE!
İŞTE O LİSTE!
38 isim gözaltında! 14 şirket ve derneğe kayyım atandı
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
Doğumda facia: Anne ve bebeği öldü
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
Alman milletvekili KKTC'de ambargo oyununu bozdu
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Deprem, kaza, göçük... Bakanlık acil müdahale kurallarını yeniledi! BEFAST ve Crush Sendromu detayı
Bakanlık acil müdahale kurallarını yeniledi!
Kaydet
İki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
İki kardeşin acı sonu! Aynı eve gelin gittiler, birlikte vefat ettiler
Kaydet
Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor: Sürpriz imza!
Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor: Sürpriz imza!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.